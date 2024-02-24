Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2339
Das könnte helfen.
Es dauert zu lange...) Wir schaffen es nicht, und wir werden kein Geld verdienen. Irgendetwas kommt uns in die Quere.
Pandan zum Nachdenken https://ai-news.ru/2021/02/prostye_i_maloizvestnye_sposoby_veroyatnostnyh_ocenok.html
Die Zauberei der großen Bayes'schen Schätzung des Parameters der Binomialverteilung (offenbar unter Verwendung der Beta-Verteilung als A-priori-Verteilung) ist jedoch
Die super-schlaue Maschine scheint das Thema des Threads zu sein. Ich habe eine Frage: Was hindert das maschinelle Lernen daran, mit Devisen Geld zu verdienen, so wie die KI mit den Champions Dota spielt und letztere besiegt?
Sie könnten fragen, wie viel es kostet, ein solches Modell zu trainieren, wie viele Experten es entwickeln ... vielleicht würden Sie nicht so dumme Fragen stellen.
Wenn Sie NS für den Handel mit dem Grid\martin trainieren, erhalten Sie ein ähnliches Muster, wenn Sie es nicht trainieren. Immer noch ein Muster, das 2015-17 verschwindet
Wahrscheinlich haben Sie bereits das Maximum aus den Stundenleisten herausgeholt, mehr nicht
ein paar Beispiele
Wenn Sie NS für den Handel mit dem Grid\martin trainieren, erhalten Sie ein ähnliches Muster, wenn Sie es nicht trainieren. 2015-17 fehlt noch ein Muster
wahrscheinlich schon das Maximum aus den Stundenleisten herausgeholt, keine weiteren
Hier ein paar Beispiele
Normale Schwalben neigen dazu, am Ende zu floppen. Ist eine NS-Martin auch undicht?
wie Sie es eingerichtet haben.
23000 Beiträge!
Jeder zieht seine eigenen Schlüsse. Einige verlassen sich ganz auf die NS. Und jemand nutzt sie als zusätzlichen Filter für seine Strategie. Es gibt Menschen, die dem NS überhaupt nicht vertrauen.
Dieses Thema ist eher eine Demonstration/Vorführung seiner Fähigkeiten und Schwächen...
Für diejenigen, die nicht wissen, was sie tun sollen
https://stefan-jansen.github.io/machine-learning-for-trading/