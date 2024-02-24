Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2339

elibrarius:

Es dauert zu lange...) Wir schaffen es nicht, und wir werden kein Geld verdienen. Irgendetwas kommt uns in die Quere.

Alles in Ordnung, Test mit echtem Markt, funktioniert gut.
 
Mikhail Mishanin:

Pandan zum Nachdenken https://ai-news.ru/2021/02/prostye_i_maloizvestnye_sposoby_veroyatnostnyh_ocenok.html

Die Zauberei der großen Bayes'schen Schätzung des Parameters der Binomialverteilung (offenbar unter Verwendung der Beta-Verteilung als A-priori-Verteilung) ist jedoch

 
BillionerClub:

Die super-schlaue Maschine scheint das Thema des Threads zu sein. Ich habe eine Frage: Was hindert das maschinelle Lernen daran, mit Devisen Geld zu verdienen, so wie die KI mit den Champions Dota spielt und letztere besiegt?

Sie könnten fragen, wie viel es kostet, ein solches Modell zu trainieren, wie viele Experten es entwickeln ... vielleicht würden Sie nicht so dumme Fragen stellen.

[Gelöscht]  

Wenn Sie NS für den Handel mit dem Grid\martin trainieren, erhalten Sie ein ähnliches Muster, wenn Sie es nicht trainieren. Immer noch ein Muster, das 2015-17 verschwindet

Wahrscheinlich haben Sie bereits das Maximum aus den Stundenleisten herausgeholt, mehr nicht

ein paar Beispiele


 
Maxim Dmitrievsky:

Konventionelle Schwalben neigen dazu, sich am Ende des Tages zu entleeren. Ist eine NS-Martin auch undicht?
[Gelöscht]  
elibrarius:
Normale Schwalben neigen dazu, am Ende zu floppen. Ist eine NS-Martin auch undicht?

wie Sie es eingerichtet haben.

[Gelöscht]  
23.000 Stellen!
Leute, vielleicht ist es an der Zeit, zu einer Art Schlussfolgerung zu kommen!
 
Jeder zieht seine eigenen Schlüsse. Einige verlassen sich ganz auf die NS. Und jemand nutzt sie als zusätzlichen Filter für seine Strategie. Es gibt Menschen, die dem NS überhaupt nicht vertrauen.
Dieses Thema ist eher eine Demonstration/Vorführung seiner Fähigkeiten und Schwächen...

[Gelöscht]  

Für diejenigen, die nicht wissen, was sie tun sollen

https://stefan-jansen.github.io/machine-learning-for-trading/

ML for Trading - 2nd Edition
  • stefan-jansen.github.io
A comprehensive introduction to how ML can add value to the design and execution of algorithmic trading strategies
