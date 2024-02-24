Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1093
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Das ist es, was ich an Lehrern so liebe: die Dummheit. Es gibt kein verdammtes Trolling, keine
oder Handel, oder Zwicken. Aber sie kopieren alles. Kein Hirn, keine Phantasie))))
Jetzt über AI)))) sprechen
Was soll's, gegen meinen Zustand kommst du sowieso nicht an, denn dein TS ist induziert ;)
vielleicht hilft dir AI, ja, studiere es, wenn du nichts anderes zu tun hast ;)Einem Börsianer ist Ihr Schädel oder Ihr CP völlig egal, er will nur Ihr Geld.
Niemand kann uns jetzt helfen, nur ein guter Lehrer!
Können Sie mich unterrichten? Setzen Sie keinen Preis darauf Wie viel?
Sie geben es Fore, und ich übernehme es dann.
wenn Sie den Fehler 2 gefunden haben, dann reden wir weiter.
Schreiben Sie es auf, beenden Sie es nicht))) Woher wissen wir von Fehler Nummer zwei, wenn Sie uns noch nicht einmal die Reiseführer gegeben haben? Kein Gold, hoffe ich?
"Allgemeiner Fehler. Stellen Sie alle Handelsversuche ein, bis die Umstände geklärt sind."
Viel Glück, Sie sind noch nicht einmal am Ziel.
Passiert das oft? Oder nur, wenn man zu viele Fliegen isst?))
Was, Schlampe, bist du müde? Ruhen Sie sich aus)))
Nicht auf diesem Niveau.
mit den Neulingen rumhängen.
Nach all den Jahren kannst du immer noch nicht verstehen, dass Truthähne nur ein Abfluss sind.
sie werden jede Bestellung aus dir herausquetschen, genau wie sie es mit der KI gemacht haben ;)
Okay, bye-bye.
Ich kapiere das nicht.
Habe ich also Truthähne oder AI?
Und was ist Ihr Rat?
Rauchen Sie nicht.
und verschreibungspflichtige Pillen.
;)
Oh, das ist es, was Sie versuchen. Nein, du bekommst heute keine Pillen.
Geh ins Bett, bevor das Licht im Zimmer ausgeht).
Schlaf gut, Schatz...
Süße, ich warte auf dich auf der Vorderseite, weil das Spiel am Freitag vorbei ist ;)
Oder sind Sie trocken?
Ich bin ständig dort, aber dich habe ich noch nie gesehen. Ein hübsches Mädchen wie dich würde ich nicht vergessen.
Geh schlafen, du dumme Kreatur... Nimm deine Kräfte zusammen, sonst bist du morgen wieder da
in jedem Thread, in dem du auftauchst, wirst du gekickt))))
Und das Wappen ist normal, Ihr eigenes! Cockerel's! Stellen Sie es auf. Man kann sich nicht hinter einer Ziege verstecken,
auch wenn du dich verzweifelt bemühst...
Oh, du hast eine große Klappe...
Wenn es nach mir ginge, würde ich dich für immer sperren, damit du nicht das Image eines anständigen Forums ruinierst.
noch ein paar Minuten, und Sie werden wie üblich Ihre eigenen Beiträge abwischen.
Admins, schlaft ihr im Hut oder was?
Verbieten Sie diesen Rüpel schon jetzt. Für immer.