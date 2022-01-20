Gruppenprojekt

Neuer Kommentar
 

Hallo,


ich weiß nicht ob hier überhaupt das richtige Forum dafür ist, aber hier einfach mal mein Beitrag.

Aktuell bin ich auf der Suche nach einem kleinen "Team" oder Gruppe die mit mir zusammen ihre Handelsansätze austauscht und in einem automatischen Handelssystem vereint. 

Ich selbst kann einige Handelsstrategien dazu einbringen jedoch bin ich bei der Programmierung absolut raus.

Ich rede nicht von so Sachen wie wenn, der MACD in dem oder dem Winkel den Trigger pullt, wenn der Kurs über den oder den Durchschnitt steigt oder wenn der RSI die oder die Divergenz hat.

Ich möchte richtige Handelsstrategien, welche auf Anlagepsychologie beruhen, in ein automatisches Handelssystem bringen.


MfG

Lukas

 
Lukas Wimmer:

Hallo,


ich weiß nicht ob hier überhaupt das richtige Forum dafür ist, aber hier einfach mal mein Beitrag.

Aktuell bin ich auf der Suche nach einem kleinen "Team" oder Gruppe die mit mir zusammen ihre Handelsansätze austauscht und in einem automatischen Handelssystem vereint. 

Ich selbst kann einige Handelsstrategien dazu einbringen jedoch bin ich bei der Programmierung absolut raus.

Ich rede nicht von so Sachen wie wenn, der MACD in dem oder dem Winkel den Trigger pullt, wenn der Kurs über den oder den Durchschnitt steigt oder wenn der RSI die oder die Divergenz hat.

Ich möchte richtige Handelsstrategien, welche auf Anlagepsychologie beruhen, in ein automatisches Handelssystem bringen.


MfG

Lukas

Unter den Nachrichten Deines Profils werden Dir bestehende Gruppen angezeigt und dort kannst Du auch eine neue eigene Gründen:

Oben rechts:


Gruppe erstellen und Chat erstellen.

 
Lukas Wimmer:

Hallo,


ich weiß nicht ob hier überhaupt das richtige Forum dafür ist, aber hier einfach mal mein Beitrag.

Aktuell bin ich auf der Suche nach einem kleinen "Team" oder Gruppe die mit mir zusammen ihre Handelsansätze austauscht und in einem automatischen Handelssystem vereint. 

Ich selbst kann einige Handelsstrategien dazu einbringen jedoch bin ich bei der Programmierung absolut raus.

Ich rede nicht von so Sachen wie wenn, der MACD in dem oder dem Winkel den Trigger pullt, wenn der Kurs über den oder den Durchschnitt steigt oder wenn der RSI die oder die Divergenz hat.

Ich möchte richtige Handelsstrategien, welche auf Anlagepsychologie beruhen, in ein automatisches Handelssystem bringen.


MfG

Lukas

Hallo Lukas,

finde die Idee sehr gut! (Erst gestern habe ich irgendwo genau das in einer Antwort geschrieben, und heute kommt hier gleich eine entsprechende Frage ;)

Ja, ich wäre interessiert daran mitzuarbeiten, und bin anscheinend genau das Gegenstück zu Dir - noch nicht allzu viele Handelsansätze, aber dafür kann ich programmieren (wahrscheinlich hält mich genau das Programmieren davon ab, mich mit den Handelsansätzen endlich mal genauer zu beschäftigen ;).

Nachteil bei mir: Habe einen anspruchsvollen Job mit wenig Freizeit, weshalb es mit einem fertigen EA auch etwas dauern könnte, falls es im Büro gerade wieder extrem wird.

 
Carl Schreiber #:

Unter den Nachrichten Deines Profils werden Dir bestehende Gruppen angezeigt und dort kannst Du auch eine neue eigene Gründen:

Oben rechts:


Gruppe erstellen und Chat erstellen.

Hallo Carl,

ich kenne mich sicher noch zu wenig mit den Gruppen und Kanälen aus (noch nicht damit beschäftigt), wobei mir halt auffällt, dass hier bisher anscheinend nur Gruppen/Kanäle erstellt wurden, um eine Frage zu stellen die entweder direkt an eine Person ("Toni bitte melden") oder ins Forum (" Help me.") gerichtet gehörten.

Um mich weiter damit zu beschäftigen hält mich auch ab, dass ich genau einmal in den "Berlin Trading" geklickt habe um zu sehen was dort läuft (leider gar nichts), und diesen jetzt nicht mehr aus der Liste rechts rausbekomme (und wahrscheinlich zähle ich jetzt auch noch als "Follower"). Hier wäre sicher ein Pflichtfeld "Beschreibung" beim Erstellen der Gruppe hilfreich, damit man nicht alles anklicken muss, um dann doch nichts zu sehen.

Für mich persönlich sieht das halt viel zu unausgegoren aus, um hier noch eine vernünftige Userbasis hinzubekommen - hier müsste man die o.a. herausfiltern (z.B. über Anzahl der Beiträge) anstatt sie noch als "Empfohlen" oder "Beliebt" auszuweisen, und dann bräuchte es wahrscheinlich auch noch eine Gruppe/Kanal, in dem wirklich Content geboten wird um zu zeigen, was mit diesen Features eigentlich gemeint ist.

Edit: Nach Lesen des entsprechenden Artikels hinfällig:

Vielleicht gibt das auch schon, aber ich denke dass es auch möglich sein sollte, eine geschlossene Gruppe zu erstellen (so wie z.B. bei Discord mit dem Einladungslink, oder "Beitritt anfragen" wie z.b. bei Facebook). Denn einerseits geht es wie in dem obigen Vorschlag ja auch um intellectual Property Rights der arbeitenden Gruppe, und u.a. auch um Störungen: Während die einen hart an einem vernünftigen Handelsansatz arbeiten, kommt dann der 197. Newbie mit "Brauche EMA50-Cross-EA".


Was ich aber cool finde ist die Möglichkeit, den Gruppenchat direkt aus dem MT5 heraus zu verfolgen.

 

Hallo,


wer Interesse hat sich an dem Projekt zu beteiligen, kann mir jederzeit hier im Chat schreiben oder ein Kommentar unter den Beitrag packen.


MfG

Lukas

 

Hallo Lukas

Ich trade seit 1988 und habe auch eine Schulung zur seriösen Ausbildung von Forex Tradern und wäre an deinem Projekt interessiert. Alles was Tradern und vorallem auch Anfängern helfen kann finde ich einen guten Ansatz.

Gruss

Patrick

 
Da wir immer wieder die selben Anfängerfragen lesen, haben wir, ein paar deutschsprachige Newbies einen Gruppenchat gegründet, die "Gruppe für Anfänger und Fortgeschrittene". 

Auf dem Forum wird Programmiererfahrung oft vorausgesetzt und somit ist dies nicht der beste Ort für Neulinge um Programmieren von der Pike auf zu lernen. 
Aber wir können auch die erfahreneren Mitglieder verstehen, die genervt sind wenn sie zum zehntausendsten Mal lesen: "was bedeutet Array out of range?" oder "warum kommt die Initialisierung der Handles nicht in die OnTick?".
Natürlich wird, wie überall, Eigeninitiative und Lernwille vorausgesetzt, genauso wie die Bereitschaft zur Benutzung der Suchfunktion und der Dokumentation um sich selbst zu helfen. Oft ist es jedoch schwierig, den Einstieg zu finden.
Hier können Fortgeschrittene einen Rat weitergeben, um sowohl das Forum, als auch die Neulinge zu entlasten. 

Außerdem besteht die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und Theorien zu entwickeln. Jeder bringt ein eigenes Mindset und individuelle Erfahrung mit, so dass wir uns gegenseitig ergänzen können.
Und das kann man auch als Basis begreifen um geeignete Teampartner für ein Gruppenprojekt zu finden. 

Ihr seid Alle herzlich eingeladen. 
Neuer Kommentar