Gruppenprojekt
Hallo,
ich weiß nicht ob hier überhaupt das richtige Forum dafür ist, aber hier einfach mal mein Beitrag.
Aktuell bin ich auf der Suche nach einem kleinen "Team" oder Gruppe die mit mir zusammen ihre Handelsansätze austauscht und in einem automatischen Handelssystem vereint.
Ich selbst kann einige Handelsstrategien dazu einbringen jedoch bin ich bei der Programmierung absolut raus.
Ich rede nicht von so Sachen wie wenn, der MACD in dem oder dem Winkel den Trigger pullt, wenn der Kurs über den oder den Durchschnitt steigt oder wenn der RSI die oder die Divergenz hat.
Ich möchte richtige Handelsstrategien, welche auf Anlagepsychologie beruhen, in ein automatisches Handelssystem bringen.
MfG
Lukas
Unter den Nachrichten Deines Profils werden Dir bestehende Gruppen angezeigt und dort kannst Du auch eine neue eigene Gründen:
Oben rechts:
Gruppe erstellen und Chat erstellen.
Hallo Lukas,
finde die Idee sehr gut! (Erst gestern habe ich irgendwo genau das in einer Antwort geschrieben, und heute kommt hier gleich eine entsprechende Frage ;)
Ja, ich wäre interessiert daran mitzuarbeiten, und bin anscheinend genau das Gegenstück zu Dir - noch nicht allzu viele Handelsansätze, aber dafür kann ich programmieren (wahrscheinlich hält mich genau das Programmieren davon ab, mich mit den Handelsansätzen endlich mal genauer zu beschäftigen ;).
Nachteil bei mir: Habe einen anspruchsvollen Job mit wenig Freizeit, weshalb es mit einem fertigen EA auch etwas dauern könnte, falls es im Büro gerade wieder extrem wird.
Hallo Carl,
ich kenne mich sicher noch zu wenig mit den Gruppen und Kanälen aus (noch nicht damit beschäftigt), wobei mir halt auffällt, dass hier bisher anscheinend nur Gruppen/Kanäle erstellt wurden, um eine Frage zu stellen die entweder direkt an eine Person ("Toni bitte melden") oder ins Forum (" Help me.") gerichtet gehörten.
Um mich weiter damit zu beschäftigen hält mich auch ab, dass ich genau einmal in den "Berlin Trading" geklickt habe um zu sehen was dort läuft (leider gar nichts), und diesen jetzt nicht mehr aus der Liste rechts rausbekomme (und wahrscheinlich zähle ich jetzt auch noch als "Follower"). Hier wäre sicher ein Pflichtfeld "Beschreibung" beim Erstellen der Gruppe hilfreich, damit man nicht alles anklicken muss, um dann doch nichts zu sehen.
Für mich persönlich sieht das halt viel zu unausgegoren aus, um hier noch eine vernünftige Userbasis hinzubekommen - hier müsste man die o.a. herausfiltern (z.B. über Anzahl der Beiträge) anstatt sie noch als "Empfohlen" oder "Beliebt" auszuweisen, und dann bräuchte es wahrscheinlich auch noch eine Gruppe/Kanal, in dem wirklich Content geboten wird um zu zeigen, was mit diesen Features eigentlich gemeint ist.
Edit: Nach Lesen des entsprechenden Artikels hinfällig:
Vielleicht gibt das auch schon, aber ich denke dass es auch möglich sein sollte, eine geschlossene Gruppe zu erstellen (so wie z.B. bei Discord mit dem Einladungslink, oder "Beitritt anfragen" wie z.b. bei Facebook). Denn einerseits geht es wie in dem obigen Vorschlag ja auch um intellectual Property Rights der arbeitenden Gruppe, und u.a. auch um Störungen: Während die einen hart an einem vernünftigen Handelsansatz arbeiten, kommt dann der 197. Newbie mit "Brauche EMA50-Cross-EA".
Was ich aber cool finde ist die Möglichkeit, den Gruppenchat direkt aus dem MT5 heraus zu verfolgen.
Hallo Lukas
Ich trade seit 1988 und habe auch eine Schulung zur seriösen Ausbildung von Forex Tradern und wäre an deinem Projekt interessiert. Alles was Tradern und vorallem auch Anfängern helfen kann finde ich einen guten Ansatz.
Gruss
Patrick
