Signal und Handelsbetrag - Seite 2
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Obwohl ich das Signal abonniert und einen VPS gemietet habe tut sich nix. Hab mal einen Screenshot meines Journals beigefügt. Da kommt keine Fehlermeldung beim Abonnieren des Signals. Woran könnte es jetzt noch liegen? Vielen Dank im voraus…
Hast Du mal auf der Signalseite deines SDignals geschaut, wann der letzte Trade war:
Da kann man dann auch auf das Konto schauen. Als Abonnent sieht man, ob es offenen Positionen gibt. Dort steht dann: "Keine Positionen und keine Orders"
Nicht gierig oder ungeduldig werden!
Hast Du mal auf der Signalseite deines SDignals geschaut, wann der letzte Trade war:
Da kann man dann auch auf das Konto schauen. Als Abonnent sieht man, ob es offenen Positionen gibt.
Nicht gierig oder ungeduldig werden!
Ich hab das Signal ja schon seit dem 06.10. abonniert und es ist noch nie etwas passiert. Woran kann das noch liegen?
es ist ein Nightscalper, vielleicht sind die Spreads Deines Broker zu groß? Aber dann müsste trotzdem etwas im Log stehen - denke ich.
Kontrollire einmal Deine Einstellungen (ist nur ein Beispiel - keine Empfehlung!):
Tomahawk finance server ist offline seit 5 wochen, wie komme ich an mein Guthaben? Weiß jemand Rat?
Wenn der Broker also Ihr Geld gestohlen hat, gehen Sie zur Polizei, und/oder
wenden Sie sich an die örtliche/staatliche Behörde, die diesen Makler reguliert/lizenziert hat.
Außerdem gibt es viele Foren, in denen über die Broker und die damit verbundenen Betrügereien diskutiert wird und in denen einige Vorschläge gemacht werden, was zu tun ist.
Besser vor sorgfältig den Broker/Makler auswählen:
Es gibt regulierte Makler,
es gibt nicht regulierte Makler,
es gibt bekannte Makler,
es gibt unbekannte Makler,
Es gibt Makler, die US-Kunden annehmen,
Es gibt Makler, die keine US-Kunden annehmen,
es gibt Makler, die den Handel mit WTI-Rohöl anbieten,
Es gibt Makler, die WTI-Rohöl nicht für den Handel anbieten,
und noch viel mehr.
Die Auswahl eines guten Maklers ist ein schwieriger Prozess, und niemand wird hier für irgendeinen Makler vorschlagen (weil die Empfehlung des Maklers im Forum verboten ist).