Expert Eingabeseite - Abspeichern wie mache ich das?
Hallo, wenn ich einen EA aufrufe erscheint ja eine !"Eingabeseite". Wenn diese Seite von mir korreckt ausgefüllt oder geändert wurde, möchte ich die abspeichern, um später die ausgefüllte Seite für den EA wieder aufzrufen.
Mir ist bekannt, dass es in den Explorer unter MQL5 gespeichert wird! aber wo?
Würde mich freuen, wenn mir das einer von Euch zeigen könnte.
Das Tab "Eingaben" hat rechts 5 Knöpfe:
Drücke ich "Speichern" öffnet sich der Explorer mit der Aufforderung den Namen der Set-Datei einzutragen:
Das Tab "Eingaben" hat rechts 5 Knöpfe:
Drücke ich "Speichern" öffnet sich der Explorer mit der Aufforderung den Namen der Set-Datei einzutragen:
In der Zeile oben im Explorer sieht man den Pfad: C:\Users\..\MQL5\Presets
Hallo Herr Schreiber, vilen Dank, habe abgespeichert -- Universal indikator EA for Your Indikator.set- Zur Probe versuche ich zu öffnen in dem ich drauf klicke öffnet eine Maske wo sollich bitte drauf klicken.
Wie das Bild von meinem Desktop (!) zeigt hat das Fenster der Einstellungen des EAs auch einen Knopf Laden - einfach nur den verwenden.
Wie das Bild von meinem Desktop (!) zeigt hat das Fenster der Einstellungen des EAs auch einen Knopf Laden - einfach nur den verwenden.
Hat lange gedauert......
Vielen Dank Herr Schreiber !!! schön, dass Sie nicht locker gelassen haben !
Hat lange gedauert......
Vielen Dank Herr Schreiber !!! schön, dass Sie nicht locker gelassen haben !
Bestn Gruß
