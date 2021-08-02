Frage zum Strategietester MT5
Ich komme mit dem Strategietester nicht ganz klar. Wenn ich einen Test mnache und mir dann den Backtest anschaue, bin ich verwirrt.
Er zeigt folgende Info an: Nettogewinn gesamt (ist klar). Alles in money
Bruttogewinn (ist klar)
Aber jetzt bin ich verwirrt:
Rückgang Kontostand maximal: 25,76 (0.97%)
Rückgang Equity absolut: 425.99
Rückgang Equity maximal: 776.37 (28.65%)
Was bedeutet das alles? Wieviel ist denn jetzt der EA in einem Jahr insgesamt ins Minus gegangen?
Über eine Aufklärung würde ich mich freuen.
Du musst unterscheiden zwischen Saldo/Kontostand (balance) als Ergebnis der geschlossenen Positionen und equity, verfügbares Kapital, da sind die schwebenden Gewinne/Verluste der aktuell offenen Positionen eingerechnet.
Wähle im Tester die Berechnung in Pips (nicht Geld)! Ist schneller und ist kein Informationsverlust.
Danke für die schnelle Antwort.
Aber ich will eigentlich wissen, wie weit der EA in diesem Jahr von dem Gesamtsaldo ins Minus gegangen ist.
Ich habe getestet mit 2000 EUR. Ist er jetzt 425.99 EUR gesamt zurückgegangen oder 776.37 EUR in diesem Testjahr (Drawdown) ?
Der EA hatte zum Ende des Tests keine offenen Positionen. Der Tester sollte doch einen exakten DD ausweisen.
Verstehe deine Erklärung nicht ganz.
Es ist mir wichtig, zu wissen, wieviel Kapital ich ca. auf das real-Konto einzahlen muss.
Wie der gute alte Blessing das macht. (Datei hängt an.)
Das hast du ja reinprogrammkert, da wirst du ja wissen was du programmiert hast
Gib mal ordentliche, nachvollziehbare Zahlen!
Lies das mal: https://www.mql5.com/de/articles/239
Anfangssaldo = 2000 ?
Endsaldo = 425,99?
Hier sind die dunklen Linien die Salden (Kontostände) und die hellen Linien Saldo +/- offene Positionen:
- www.mql5.com
Testzeitraum: Januar 2000 bis Dezember 2000
Einlage: 2000 EUR
GBPJPY
Wieviel DD in diesem Jahr?
Kannst Du auch die Saldenkurve zeigen, da kann ich das dann besser erklären.
P.S.: Wenn Du (jemand) Fragen ha(s)t, bitte soviel Infos wie möglich angeben und nicht quasi nur die Zahl, die unverständlich ist!
Ich hoffe du meinst diese Kurve
Ja und mit einem Blick kannst Du die Bedeutung der Werte eigentlich selber berechnen.
Der wahrsch. größte Abstand zw. der dunklen und der hellgrünen Linie ist Anf. März 2020 und beträgt ca.: 2185 - 2009 = 176. Das dividiert durch 2185 ergibt ca. 8%. Das entspricht in etwa dem Rückgane Equity maximal. Der Wert 'absolut' bezieht sich auf den max. Rückgang vom Anfangssaldo. Da betrifft also Saldo + offene Positionen.
Beim Rückgang Kontostand ist das ähnlich bezieht sich allerdings nur auf den Saldo, also die Ergebnisse Anfangssaldo +/- geschl. Positionen.
Vielen Dank für die Info.
Ich denke mal es ist "Rückgang Equity maximal" der DD
