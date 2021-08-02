Indikator zu langsam
Bin selbst gerade auf folgenden Beitrag gestoßen:
https://www.mql5.com/de/articles/270
Dennoch würde ich mich über eure Unterstützung freuen!
Kennst Du das Profiling? Im Editor Debug => Profiling mit hist. Daten.
Aber so auf den ersten Blick hat Du zu viele Schleifen und Schleifen in Schleifen.
ich vermute du meinst, dass ich rates_total verwendet habe und der algo somit nach jedem tick die kompletten bars berechnet? Danke!
Habe das ausgebessert, sodass er nach jedem Tick, nurnoch die neueste Kerze berechnet.
Desweiteren habe ich die for-Schleifen weitestgehend eliminiert. Es werden lediglich die ersten Kerzen bis zur Erreichung der Std_Periode mit einer for-Schleife berechnet. Danach arbeitet das Programm nurnoch mit Array´s.
Hierbei wird nach jedem Tick, oder nach jedem Schleifendurchlauf i das Pink markierte Feld (siehe Abbildung) vom Array subtrahiert und das Blaue addiert. Somit werden nurnoch zwei Berechnungen, statt 10 (bei int Std_Periode = 10) benötigt.
der schnellere Indikator berechnet in etwa die selben Werte wie der alte, langsame Indikator (vermutlich kommen die geringen Abweichungen von Rundingsfehlern).
Sobald ich den Indikator teste, treten Probleme bei der Berechnung neuer Kerzen auf. der Indikator zeigt nichts mehr an, sobald die neu berechneten Kerzen im Chart auftauchen..
//int limit =rates_total ; int limit = rates_total - prev_calculated; if(limit == 0) limit++; for(int i = 0 ; i < limit && !IsStopped(); i++) { if(i<1)continue; forceIndex[i] = (close[i] - close[i-1]) * (double)tick_volume[i]; if(i<Std_Periode)continue; if(i==Std_Periode) sumForceIndex[i]= 0; { for(int r = i - Std_Periode ; r < i ; r++) // berechne die ersten Std_Periode Kerzen { sumForceIndex[i] = sumForceIndex[i] + MathAbs(forceIndex[r]); } } if(i>Std_Periode) // subtrahiere von der vorherigen Summe den force Index (Pinker Wert in Abbildung) und addiere den blauen force Index Wert { //sumForceIndex[i]= 0; sumForceIndex[i] = MathAbs( sumForceIndex[i-1] - MathAbs(forceIndex[i-(Std_Periode+1)]) + MathAbs(forceIndex[i-1])) ; } meanvalue[i] = 0; meanvalue[i] = sumForceIndex[i]/Std_Periode; sumForceIndexMeanvalue[i] = 0; if(i<=2*Std_Periode) // bilde die Summe des Mittelwertes für die ersten Std_Perioden { for(int l = i - Std_Periode; l < i ; l++) // l = i-21 = 0, ; l < 20; l++ { sumForceIndexMeanvalue[i] = sumForceIndexMeanvalue[i] + ( MathPow((forceIndex[l] - meanvalue[l]),2)/ (Std_Periode-1) ); } } if(i>2*Std_Periode) // subtrahiere von der vorherigen Summe den letzten Wert und addiere den neuesten Wert hinzu { //sumForceIndexMeanvalue[i] = 0; sumForceIndexMeanvalue[i] = sumForceIndexMeanvalue[i-1] - (MathPow((forceIndex[i-(Std_Periode+1)] - meanvalue[i-(Std_Periode+1)]),2)/ (Std_Periode-1)) + (MathPow((forceIndex[i-1] - meanvalue[i-1]),2)/ (Std_Periode-1)); } stdDeviationPos[i] = (sqrt(sumForceIndexMeanvalue[i]))+HShift; stdDeviationNeg[i] = stdDeviationPos[i]*(-1); } return(rates_total); }
Hallo ihr Lieben!
bastle gerade an einem Custom Indicator herum.
Der Indikator funktioniert rein logisch einwadnfrei. Für die Berechnung des Indikators habe ich ein Custom Symbol erstellt. Ich arbeite mit dem TickVol[] Array, das sonst üblicherweise leer ist.
Weiterhin wird über das TickVol[] noch die Standardabweichung berechnet.
Mein problem ist, dass der EA 10x so lange als sonst für eine Optimierung braucht. Nach einer Performance analyse kam leider auch nicht viel mehr heraus:
Kann es sein, dass ich bei den Array Resize etwas geschlampt habe oder wo liegt denn das Problem?