DOM - Fragen zur Markttiefe
Hallo Forum,
in der Metatrader 5 Hilfe zur Markttiefe stehen einige Funktionen, die ich nicht in der Form nutzen kann. Zum Beispiel die bunten Kreise für die Darstellung der Kaufs- und Verkaufsgebote sind bei mir überhaupt nicht in der Leiste vorhanden und die Option vollständige Tabelle ist dauergrau.
Außerdem finde ich es komisch, dass mir nur ganz wenige Preise in der Markttiefe überhaupt angezeigt werden, fünf über und fünf unter dem Spread, egal wie lang ich das Fenster ziehe. Das war auch schonmal anders.
Sind das generelle Einschränkungen oder hängt das mit meinem Broker Admiral Markets zusammen?
Grüße
Was für bunte kreise meinst du?
dom ist auf cfd nicht verfügbar, das hast du nur wenn du echte futures oder aktien handelst. Dafür gibts eigentlich keinen broker
Er meint die hier: (https://www.metatrader5.com/de/terminal/help/trading/depth_of_market)
Aber man kann sehen, das ist ein Future, für den gibt es zu jedem Preis ein Transaktionsvolumen. Im unregulierten Forex-Handel gibt es das nicht (nur einen Ersatz durch die Anzahl der Ticks), daher auch keine bunten Luftballons ;).
- www.metatrader5.com
Doch bei meinem Broker gibt es die Möglichkeit, zwischen CFD- und Investitionskonto zu wählen. Letzteres habe ich aber nicht.
Geht bei Dir die Markttiefe nicht? Bei mir sieht sie so aus:
Leider enthält sie nicht mehr Preise, egal wie weit ich das Fenster vergrößere. Hätte schwören können sie sah schon mal länger aus.
Ja, bunte Luftballons, genau die meine ich Carl ^^
Werd ich wohl mal in die eigene Markttiefe reinschnuppern...
