DOM - Fragen zur Markttiefe

Neuer Kommentar
 

Hallo Forum,

in der Metatrader 5 Hilfe zur Markttiefe stehen einige Funktionen, die ich nicht in der Form nutzen kann. Zum Beispiel die bunten Kreise für die Darstellung der Kaufs- und Verkaufsgebote sind bei mir überhaupt nicht in der Leiste vorhanden und die Option vollständige Tabelle ist dauergrau.

Außerdem finde ich es komisch, dass mir nur ganz wenige Preise in der Markttiefe überhaupt angezeigt werden, fünf über und fünf unter dem Spread, egal wie lang ich das Fenster ziehe. Das war auch schonmal anders.

Sind das generelle Einschränkungen oder hängt das mit meinem Broker Admiral Markets zusammen?

Grüße

 
pennyhunter:

Hallo Forum,

in der Metatrader 5 Hilfe zur Markttiefe stehen einige Funktionen, die ich nicht in der Form nutzen kann. Zum Beispiel die bunten Kreise für die Darstellung der Kaufs- und Verkaufsgebote sind bei mir überhaupt nicht in der Leiste vorhanden und die Option vollständige Tabelle ist dauergrau.

Außerdem finde ich es komisch, dass mir nur ganz wenige Preise in der Markttiefe überhaupt angezeigt werden, fünf über und fünf unter dem Spread, egal wie lang ich das Fenster ziehe. Das war auch schonmal anders.

Sind das generelle Einschränkungen oder hängt das mit meinem Broker Admiral Markets zusammen?

Grüße

Was für bunte kreise meinst du?


dom ist auf cfd nicht verfügbar, das hast du nur wenn du echte futures oder aktien handelst. Dafür gibts eigentlich keinen broker

 
amando:

Was für bunte kreise meinst du?


dom ist auf cfd nicht verfügbar, das hast du nur wenn du echte futures oder aktien handelst. Dafür gibts eigentlich keinen broker

Er meint die hier: (https://www.metatrader5.com/de/terminal/help/trading/depth_of_market)

Die Markttiefe zeigt Informationen über Buy und Sell Orders

Aber man kann sehen, das ist ein Future, für den gibt es zu jedem Preis ein Transaktionsvolumen. Im unregulierten Forex-Handel gibt es das nicht (nur einen Ersatz durch die Anzahl der Ticks), daher auch keine bunten Luftballons ;).

Markttiefe - Handelsoperationen - MetaTrader 5 Hilfe
Markttiefe - Handelsoperationen - MetaTrader 5 Hilfe
  • www.metatrader5.com
Die Markttiefe (DOM) zeigt die Bid- und Ask-Preise für ein bestimmtes Instrument und den jeweils besten verfügbaren Preis. Die Tiefe des...
 
amando:

Was für bunte kreise meinst du?


dom ist auf cfd nicht verfügbar, das hast du nur wenn du echte futures oder aktien handelst. Dafür gibts eigentlich keinen broker

Doch bei meinem Broker gibt es die Möglichkeit, zwischen CFD- und Investitionskonto zu wählen. Letzteres habe ich aber nicht.

Geht bei Dir die Markttiefe nicht? Bei mir sieht sie so aus:

Markttiefe CFD

Leider enthält sie nicht mehr Preise, egal wie weit ich das Fenster vergrößere. Hätte schwören können sie sah schon mal länger aus.


Ja, bunte Luftballons, genau die meine ich Carl ^^


Werd ich wohl mal in die eigene Markttiefe reinschnuppern...

Das MQL5-Kochbuch: Implementierung Ihrer eigenen Markttiefe
Das MQL5-Kochbuch: Implementierung Ihrer eigenen Markttiefe
  • www.mql5.com
Dieser Beitrag führt vor, wie die Markttiefe (Depth of Market, DOM) programmatisch verwendet wird, und beschreibt das Arbeitsprinzip der Klasse CMarketBook, durch die die Standardbibliothek von MQL5-Klassen erweitert werden kann und die praktische Methoden für die Verwendung der DOM liefert.
 
Dein Broker bietet keine Futures an, vielleicht gibt es die auch bei Aktien. Mach doch mal ein Demo-Konto auf bei einem Broker, der das anbietet.
Neuer Kommentar