EA läuft im VPS nicht mehr ??
..läuft nicht! ist etwas wenig für Hilfe - was sagen die Logs?
Pro Terminal nur ein VPS und nur ein Konto (siehe Regeln).
".. folgenden Fehler im log" => Irgendwo produziert der EA diesen Fehler, da muss das korrigiert werden, am besten mit dem Debugger, damit man sieht, was für einen Wert der Funktion zugewiesen wird, die davon Buchweh kriegt.
Guten Abend zusammen,
Ich habe einen EA der schon eine ganze weile im VPS gelaufen ist, seit ich weitere Server gemietet habe läuft es auf dem ersten einfach nicht mehr.
Das kann ein Zufall sein aber ich finde keine Lösung. Was mir aber aufgefallen ist nach dem kauf des zweiten VPS hat sich der erste gestoppt das war aber nur auf der MQL Seite zu sehen
im Terminal stand immer noch gestartet?!
Auf meinem Laptop läuft der EA und handelt sofort los wenn ich den VPS stoppe und den Laptop starte. In den LOG Dateien sieht alles in Ordnung aus,
außer das nichts passiert. Keine Fehlermeldungen oder so. Auch gestartet ist der VPS
Gibt es eine Möglichkeit den VPS zu löschen und neu zu initialisieren.
Was könnte ich noch machen?
Vielen Dank
Nachtrag heute Morgen fand ich diesen Fehler im Expert LOG:
2021.05.26 23:01:31.745 Exp TickSniper PRO FULL (EURUSD,M15) ChartShiftSizeGet, Error Code = 4202
was könnte der Bedeuten?
Danke für die Infos, über den Tag habe ich mit dem Programmierer versucht den Fehler zu finden ohne Erfolg.
Ich habe dann einen neuen VPS gemietet und bisher läuft der EA.
Ich werde morgen zum test wieder auf den vorhergehenden umstellen und sehen was dann passiert.
Guten Abend,
mit meinem einen VPS stimmt irgendwas nicht. Ich habe nun versucht diesen von einem Broker unter MT5 auf einen anderen Broker mit MT4 umzuziehen,
nun steht auf der Homepage vom MQL die neue Kontonummer drinnen aber immer noch MT5 und im MT4 Terminal taucht dieser auch nicht auf.
Nach weiteren Versuchen den VPS umzuziehen bleibt er einfach dort wie eingefroren hängen. Auch der umzug wieder auf ein MT5 Konto geht nicht mehr.
Ich habe dann einen neuen gemietet zum test, das ging sofort und ohne Probleme.
Anbei ein Bild wo zu sehen ist das das gleiche konto auf zwei MT Versionen ist und der untere VPS ist der der nicht stimmt.
Wer kann mir da helfen?
Vielen Dank.
Schau dir mal den fehler an, du wirst graphische objekte nicht auf dem vps verwenden können
https://www.mql5.com/de/docs/constants/errorswarnings/errorcodes
- www.mql5.com
Ich verstehe nicht ganz, hast Du Mt4 und MT5 durcheinander gebracht? Beide sind NICHT kompatibel, auch deren VPS nicht.
Ich habe ein Konto MT5 und neu ein Konto MT4 nun wollte ich den VPS vom Konto MT5 auf MT4 umziehen das geht aber nicht mehr.
Auch auf irgend ein anderes Konto geht nicht, Ich komme nicht mehr auf den VPS drauf er ist weg?
Egal welches ich von meinen 6 Konten versuche dieser eine VPS taucht nirgends mehr auf, weder auf MT5 noch auf MT4.Er hat auch immer die Sanduhr drann auf der Homepage.
Ich habe ein Konto MT5 und neu ein Konto MT4 nun wollte ich den VPS vom Konto MT5 auf MT4 umziehen das geht aber nicht mehr.
Auch auf irgend ein anderes Konto geht nicht, Ich komme nicht mehr auf den VPS drauf er ist weg?
Egal welches ich von meinen 6 Konten versuche dieser eine VPS taucht nirgends mehr auf, weder auf MT5 noch auf MT4.Er hat auch immer die Sanduhr drann auf der Homepage.
Wenn du eine. Vps mit mt5 mietest geht nur mt5 drauf. Den kannst du nicht umziehen auf mt4
Wenn du eine. Vps mit mt5 mietest geht nur mt5 drauf. Den kannst du nicht umziehen auf mt4
