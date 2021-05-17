Meta Editor stürzt bei Debugging ab
- Fehler, Irrtümer, Fragen
Ohne Code kann ich nur sagen, nimm den Debugger halt ihn an (DebugBreak()) in der Zeile und kontrolliere alle Variablen.
Ja okay da ist der Fehler. Bei der Inputvariablen vertippt, nicht mehr geändert und falsch abgespeichert. Danke.
Kann die DebugBreak() mehr? Die Doku sagt nicht mehr darüber aus.
Mein Tipp: Lass das Bier weg xD
Sagtmal. Ist diese DebugBreak() gleichwertig mit dem blauen stoppschild am linken Rand?
Billiger Witz. Bist Du BWL-Student?
Weil Wirtschaft in dem Wort vorkommt?
Nein nein, wenn ich mein Bild aber so betrachte, wäre es durchaus möglich
Ach, DebugBreak(): Damit kann man noch mehr machen. Zum Beispiel wenn Du einen Trailing Stop debuggen möchtest, dann brauchst Du erstmal einen Position. Also setzt Du den DebugBreak() da wo die Eröffnungsbedingungen erfüllt werden. Zack, Du hast eine Position und der Debugger springt rein.
So kannst Du jetzt bei einem bestimmten Ereignis debuggen und nicht nur bei einem Datum. Hat den Vorteil dass Du nicht ein paar tausend Ticks durchklicken musst bis eine Position vorhanden ist.
Ja aber das gleiche macht der debugg point den du einfügen kannst mit f9 glaub ich
also so wirklich einen Unterschied zwischen den 2 versionen hab ich noch nicht gesehen
DebugBreak() ist eine Funktion, diese kann in eine If-Kondition eingeklammert werden.
Heißt, die Bedingung zu der das Break durchgeführt wird, ist programmatisch steuerbar.
Das ist ein großer Vorteil.
