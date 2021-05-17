Meta Editor stürzt bei Debugging ab

Hab hier einen zero divide Fehler und wenn er zu der Zeile kommt wird das Meta Editor Fenster opak und lädt/hängt.

Schätze mal dass dort der Fehler ist, nur das Verhalten vom Meta Editor ist denke ich so nicht beabsichtigt.

Gruß

 
Ohne Code kann ich nur sagen, nimm den Debugger halt ihn an (DebugBreak()) in der Zeile und kontrolliere alle Variablen.
Carl Schreiber:
Ohne Code kann ich nur sagen, nimm den Debugger halt ihn an (DebugBreak()) in der Zeile und kontrolliere alle Variablen.

Ja okay da ist der Fehler. Bei der Inputvariablen vertippt, nicht mehr geändert und falsch abgespeichert. Danke.

 
Sagtmal. Ist diese DebugBreak() gleichwertig mit dem blauen stoppschild am linken Rand?

Kann die DebugBreak() mehr?  Die Doku sagt nicht mehr darüber aus.



Mein Tipp: Lass das Bier weg xD

 
Claudius Marius Walter:
Sagtmal. Ist diese DebugBreak() gleichwertig mit dem blauen stoppschild am linken Rand?

Kann die DebugBreak() mehr?  Die Doku sagt nicht mehr darüber aus.



Mein Tipp: Lass das Bier weg xD

Billiger Witz. Bist Du BWL-Student?
 
pennyhunter:
Billiger Witz. Bist Du BWL-Student?

Weil Wirtschaft in dem Wort vorkommt?

Nein nein, wenn ich mein Bild aber so betrachte, wäre es durchaus möglich


 
Claudius Marius Walter:


Nein nein, wenn ich mein Bild aber so betrachte, wäre es durchaus möglich

Du erfüllst da ein paar Kriterien. :)))
 
Claudius Marius Walter:
Sagtmal. Ist diese DebugBreak() gleichwertig mit dem blauen stoppschild am linken Rand?

Kann die DebugBreak() mehr?  Die Doku sagt nicht mehr darüber aus.



Mein Tipp: Lass das Bier weg xD

Ach, DebugBreak(): Damit kann man noch mehr machen. Zum Beispiel wenn Du einen Trailing Stop debuggen möchtest, dann brauchst Du erstmal einen Position. Also setzt Du den DebugBreak() da wo die Eröffnungsbedingungen erfüllt werden. Zack, Du hast eine Position und der Debugger springt rein.

So kannst Du jetzt bei einem bestimmten Ereignis debuggen und nicht nur bei einem Datum. Hat den Vorteil dass Du nicht ein paar tausend Ticks durchklicken musst bis eine Position vorhanden ist.

 
pennyhunter:

Ach, DebugBreak(): Damit kann man noch mehr machen. Zum Beispiel wenn Du einen Trailing Stop debuggen möchtest, dann brauchst Du erstmal einen Position. Also setzt Du den DebugBreak() da wo die Eröffnungsbedingungen erfüllt werden. Zack, Du hast eine Position und der Debugger springt rein.

So kannst Du jetzt bei einem bestimmten Ereignis debuggen und nicht nur bei einem Datum. Hat den Vorteil dass Du nicht ein paar tausend Ticks durchklicken musst bis eine Position vorhanden ist.

Ja aber das gleiche macht der debugg point den du einfügen kannst mit f9 glaub ich

also so wirklich einen Unterschied zwischen den 2 versionen hab ich noch nicht gesehen

 
Danke, werde darauf zurück greifen, sollte er mal wieder abschmieren like:

 

DebugBreak() ist eine Funktion, diese kann in eine If-Kondition eingeklammert werden. 

Heißt, die Bedingung zu der das Break durchgeführt wird, ist programmatisch steuerbar.


Das ist ein großer Vorteil.

