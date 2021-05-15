Files lesen - Seite 2
Scheint wohl wahr zu sein. Meinst du das hier:
https://www.mql5.com/de/articles/862
Habe deinen Ansatz mal weiter verfolgt. Die FileReadString() liest jeweils nur eine Zeile aus. Musste sie daher in eine while Schleife packen, damit sie mir alle Zeilen liest.
Das Problem: Er spuckt eine Fehlermeldung aus "Abnormal Termination" und braucht über 3Minuten um dann mal mein Print statement auszuspucken. die letzte Zahl des Prints ist der Zähler i, also die Größe des Arrays. Wieso braucht die Kiste so lange um die paar Zeilen zu lesen und in arrays zu verpacken..?
Du verwendest nicht die Option FILE_BIN, dann ...
Ich habe die abn. Termination noch nie gehabt - mit meiner Lösung
Du verwendest nicht die Option FILE_BIN, dann ...
Ich habe die abn. Termination noch nie gehabt - mit meiner Lösung
habs damit versucht, auch wenn ich dachte, dass man für ein.csv file auch FILE_CSV nehmen muss.
Es funktioniert teilweise. wenn ich aber eine Zeile > 200 auswähle, sagt er, dass das array out of range sei. Programmieren ist wirklich die Größte HErausforderung meines Lebens. Danke, dass ihr mir alle beisteht!
@Dominik Egert
Hast du das Wissen über die Datenbankprogrammierung von hier?
https://www.mql5.com/de/articles/862
https://www.mql5.com/de/articles/7463
Wenn Du nicht einmal die Dok. über die verwendeten Funktionen liest, die, so wie Du sie verwendest, nicht funktionieren, machst Du Dir das Leben extra und unnötig schwer.
@Dominik Egert
Weder noch, ehrlich gesagt arbeite ich schon sehr lange mit MySQL und habe das Wissen daher und aus PHP-Projekten.
Meine Empfehlung geht in die Richtung dieses Artikels, den du genannt hast.
https://www.mql5.com/de/articles/7463
Die Dokumentation ist eine Standard-Pflicht-Lektüre, ich empfehle diese auf Englisch zu lesen.
Auch Fehlerhandhabung muss ein Grundsatz sein, besonders wenn du anfängst zu lernen.
Generell gilt auch sich Beispielcode zu suchen, in der CodeBase und diese zu lesen. Es ist viel Zeitaufwand, besonders am Anfang. Lohnt aber in jedem Fall.
Für SQL kann ich die MySQL Dokumentation empfehlen.
Warum deine Schleife so langsam ist, kann mit dem Dritten Parameter von ArrayResize zusammenhängen. -Lies mal nach, was der macht.
3 Minuten sind ein Zeichen für einen Fehler.
Sporadische Fehler sind ein Zeichen einer fehlerhaften Herangehensweise, können aber auch andere Ursachen haben. Generell solltest du immer davon ausgehen, dass der Fehler vor dem Gerät sitzt. - Selten ist das Gerät schuld.
Hi,
ich würde dir ebenfalls den Einsatz einer SQL-Datenbank (z.B. MySQL) empfehlen - ist zwar etwas mehr Aufwand, aber
die anderen Ansätze bringen dich bei großen Datenmengen nicht wirklich weiter.
Viele Grüße
Okay, Neustart. Danke für deinen Hinweis, Carl. Werde mir den Tipp merh zu Herzen nehmen.
Mittlerweile ist es mir gelungen, Daten aus einer .sqlite Datei abzufragen. Nun wollte ich ein .csv File in den Mt5 einlesen.
Mienes wissens müsste ich über:
und dem sich öffnenden Fenster,
das .csv file importieren können. Der Mt5 spuckt mir allerdings folgenden Fehler aus:
Habt ihr einen Schimmer, woran das liegen könnte?