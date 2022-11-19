Kommission aus der Spezifikation auslesen
Hallo Leute,
ich hatte das Thema schon vor geraumer Zeit mal angefragt. In der Zwischenzeit sind so viele Updates vom MT5 rausgekommen. Bin ich denn der einzige, der ECN- Konten verwendet?
Ich kann alle Werte aus der Spezifikation eines Symbols auslesen ... die Handelszeiten, die max. Lotgröße, die Swap- Gebühren u. s. w. aber nicht die blöde Kommission, obwohl sie in der Spezifikation angezeigt wird.
Ist es denn so schwer, hier auch mal einen neuen Befehl einzuführen? Es ist müssig jedesmal den Wert von Hand auszulesen und neu zu berechnen um VOR dem Trade zu erfahren wieviel Kommission mich erwartet. Bei jedem Broker und bei jedem Symbol ist es anders. Gerade bei den Kryptos sind diese Kommissionen manchmal astronomisch und man kann hier sehr leicht im Minus enden, wenn man den Wert nicht kennt.
Gruß Uwe
Nein, die option wirde vergessen in den symbol Informationen
Nein, die option wirde vergessen in den symbol Informationen
bin etwas gefrustet ... jeder Sch... wird im MT5 aufgenommen.
Nein, die option wirde vergessen in den symbol Informationen
Das liegt wohl daran, dass die Broker für Konten (Stichwort Umsatzvolumen) individuelle Kommissionen vereinbaren und setzen wollen, und da die die Leasingrate bezahlen ...
Also, eine Dummyposition erzeugen und die Kommission auslesen und schon ist das Problem in MQ gelöst - den Broker fragen oder seine Webseite besuchen ginge natürlich auch.
Das liegt wohl daran, dass die Broker für Konten (Stichwort Umsatzvolumen) individuelle Kommissionen vereinbaren und setzen wollen, und da die die Leasingrate bezahlen ...
Also, eine Dummyposition erzeugen und die Kommission auslesen und schon ist das Problem in MQ gelöst - den Broker fragen oder seine Webseite besuchen ginge natürlich auch.
irgendwie fühle ich mich unverstanden.
Der Broker stellt die Spezifikation eines jeden Symbols in meinem MT5 zur verfügung. Dort sind die Kommissionen klar definiert und werden angezeigt.
in diesem Beispiel: Lot von 0-1000 0,2%.
diesen Wert will ich per MQL5 auslesen. So wie ich z.B. den Long-Swap auslesen kann.
SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_SWAP_LONG);
leider gibt es solch einen Befehl nicht für die Kommission.
Natürlich haben die Broker ein Programm, welches die Kommissionen nachträglich durch Rückerstattung bei hohen Volumina reduzieren.
Doch das ist nicht mein Thema.
Ich habe ein Programm, welches mir z.B. den Brake-Event eines zukünftigen Trades anzeigt. Das geht natürlich nur, wenn ich im Vorfeld die Kommission kenne.
P.S.
an Alle, die einen Standard- Account verwenden...
dort wir die Kommission nicht angezeigt !!!!
Was ist unverständlich an: "Das liegt wohl daran, dass die Broker für Konten (Stichwort Umsatzvolumen) individuelle Kommissionen vereinbaren und setzen wollen".
Wenn das individuell ist, dann kann das nicht in den Spezifikationen eines Symbols aufgeführt werden, gilt das doch für alle Konten und Händler des Brokers.
Ich weiß es ist nervig, aber es nutzt nichts! Kurz ärgern und dann eine Lösung suchen (s.o.), alles andere ist Zeitverlust.
Was ist unverständlich an: "Das liegt wohl daran, dass die Broker für Konten (Stichwort Umsatzvolumen) individuelle Kommissionen vereinbaren und setzen wollen".
Wenn das individuell ist, dann kann das nicht in den Spezifikationen eines Symbols aufgeführt werden, gilt das doch für alle Konten und Händler des Brokers.
Ich weiß es ist nervig, aber es nutzt nichts! Kurz ärgern und dann eine Lösung suchen (s.o.), alles andere ist Zeitverlust.
nochmal...
1. Die Spezifikationen eines jeden Symbols, die angezeigt und ausgelesen werden können, werden vom Broker bereitgestellt.
2. Verwende ich einen ECN- Account, wird auch die Kommission angezeigt und bereit gestellt.
3. Alle Werte der Spezifikation sind über MLQ5 auslesbar ... (nicht aber die Kommission).
4. Individuelle Bonusprogramme wirken nachträglich und werden NICHT über die Spezifikation berücksichtigt.
das ändert nichts an dem fehlenden Befehl. In den Spezifikationen werden die Kommissionen angezeigt. Egal ob individuell oder nicht. Es ist nicht auslesbar.
Es gibt hier zwei Möglichkeiten.
1. Der Moderator erkennt, daß hier ein Befehl fehlt und gibt es an MQ weiter...
2. Der Moderator sieht es als nicht "Systemrelevant" an und legt sich wieder hin...
Aber ich sehe ein, das 99% aller Kunden einen Standard -Account verwenden, wo die Kommission keine Rolle spielt.
Es ärgert mich nur, daß MQ hier so viel Aufwand betreibt, um z. B. 3D darzustellen. ( in meinen Augen "Mäuse- Kino")
Aber nochmal zurück... wie geht das mit einer Dummyposition???
Der Moderator moderiert dies deutsche Forum, nicht Metaquotes.
Vorschläge können am besten in der Ankündigung des letzten Builds (https://www.mql5.com/de/forum/general) gemacht werden.
- www.mql5.com
Es ist ganz einfach.
Im Fenster siehst du einen Eintrag, kannst ihn aber nicht programmtechnisch abfragen.
MQ hat ihn bewusst gesperrt. Gründe dafür können sein das wie von Carl angesprochene variable verhalten bei Kommissionen.
Jeder Broker hat Symbol Listen auf seiner Webseite mit den Kommissionen.
Damit musst du vorerst jonglieren.
Dummy Position = Kaufen... Verkaufen ...und dann aus den Deals die Kommission auslesen.
Es ist ganz einfach.
Im Fenster siehst du einen Eintrag, kannst ihn aber nicht programmtechnisch abfragen.
MQ hat ihn bewusst gesperrt. Gründe dafür können sein das wie von Carl angesprochene variable verhalten bei Kommissionen.
Jeder Broker hat Symbol Listen auf seiner Webseite mit den Kommissionen.
Damit musst du vorerst jonglieren.
Dummy Position = Kaufen... Verkaufen ...und dann aus den Deals die Kommission auslesen.
Danke für die Antwort.
Aber wie funktioniert die Dummy Position?
Bei MqlTradeRequest kann ich nichts finden.
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Hallo Leute,
ich hatte das Thema schon vor geraumer Zeit mal angesprochen. In der Zwischenzeit sind so viele Updates vom MT5 rausgekommen. Bin ich denn der einzige, der ECN- Konten verwendet?
Ich kann alle Werte aus der Spezifikation eines Symbols auslesen ... die Handelszeiten, die max. Lotgröße, die Swap- Gebühren u. s. w. aber nicht die blöde Kommission, obwohl sie in der Spezifikation angezeigt wird.
Ist es denn so schwer, hier auch mal einen neuen Befehl einzuführen? Es ist müssig jedesmal den Wert von Hand auszulesen und neu zu berechnen um VOR dem Trade zu erfahren wieviel Kommission mich erwartet. Bei jedem Broker und bei jedem Symbol ist es anders. Gerade bei den Kryptos sind diese Kommissionen manchmal astronomisch und man kann hier sehr leicht im Minus enden, wenn man den Wert nicht kennt.
Hier mal ein Beispiel:
DAX 1 Lot ... ca. 0,18€
EURUSD 1 Lot ... 4€
BTCEUR 1 Lot ... 400€ !!!!!!!!!!!!!!!
Gruß Uwe