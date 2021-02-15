Was sind die Möglichkeiten, in einem objektorientierten EA einen MA auf einen RSI zu legen? - Seite 2
amando:
Das gehört jedenfalls in die OnInit, das hat in der OnTick nix verloren. Du erzeugst ja bei jedem tick ein neues handle
Okay, ich hab das jetzt mal gemacht, aber die Variablen muss man dann global zugänglich machen, oder? Und der CopyBuffer bleibt in der OnTick(), weil der ja immer refreshed werden muss nehme ich an?
Hab das jetzt mal so gelöst:
Er läuft schonmal. Mir sind noch einige Fehler in den Bedingungen aufgefallen, die sind hier korregiert.
Aber man sieht glaube ich deutlich, dass das Money-Management fehlt. Die Fehlsignale hauen einfach zu sehr rein. Mir kam der Gedanke, dass ich jetzt gerne Trailing Stop, Trailing Take, Tradepause mit Kerzenzähler und MagicManagement einbauen würde. Mit Klassen hab ich mir das mal angesehen, ich weiß zwar in etwa, wie man sie benutzt, aber es ist so verkapselt, dass man zu jeder Zeit in fünf Richtungen drei Vererbungsstufen von Klassen kennen muss um sich zurechtzufinden, welche Methode wo ist, außerdem komme ich mit der objektorientierten Synthax noch weniger klar. Keine Chance, da schnell durchzusteigen. Daher habe ich beschlossen, die Sachen die ich haben will prozedural zusammenzufügen. Vielleicht sollte man auch erstmal laufen lernen, bevor man anfängt, Auto zu fahren.
Nachtrag: https://www.mql5.com/de/articles/10