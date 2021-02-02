Automatische Validierung
Hallo zusammen, ich bin dabei ein Produkt zum Verkauf einzurichten. Zum Schluss wird bei der automatischen Validierung ein Fehler gefunden. Ich habe die ex5 datei daraufhin geprüft und konnte den gefundenen Fehler nicht feststellen. Wie kann ich die Automatische Validierung umgehen und das Produkt manuell testen lassen?
Dennis Kramer:Nein, ich denke nicht. Wie lautet den der Fehler?
Nein, ich denke nicht. Wie lautet den der Fehler?
Das ist der Fehler
Dennis Kramer:Und warum gibt es keine Handelsergebnisse?
Das ist der Fehler
Und warum gibt es keine Handelsergebnisse?
Es handelt sich um ein One Click Tool. So lässt sich schnell in den Markt kommen und wieder herraus. Gehandelt wurde damit vorweg im Demo. Es funktioniert alles. Muss ich es in mehreren märkten einsetzten vorher ?
mir würde da nur einfallen, eine OnTester zu schreiben wo er automatisch handelt, das hat für den live Betrieb keine Auswirkung
