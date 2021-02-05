EA Strategietester
Hallo,
habe mir ein EA Programmieren lassen was auf den Tester sehr gute Ergebnisse liefert.
Gibt es gewisse Kriterien was ich beim Tester beachten muss wie verlässlich ist das ganze?
Die kurve sagt ja nix aus, ausser das der drawdown hoch ist. Ohne andere informationen kann man genau 0 sagen. Aber was ich sagen kann, solche kurven hab ich viele im backtest was real nicht halten
@ Carl Schreiber habe es schon laufen lassen 2018 - 2020 das Ergebnis kann sich meiner Meinung nach sehen lassen --> zumindest in der Theorie.
Ich handle selber das Setup nur mein Problem ist wenn ich vor dem Rechner sitze halte ich meine Regeln nicht ein:( deswegen wollte ich es automatisieren.
Ein Parameter fehlt noch in der Programmierung womit ich meine Ausstopper reduzieren will nur mein Programmierer ist nicht erreichbar.
@amando kannst du mit dem Anhang was anfangen?
@ Carl Schreiber habe es schon laufen lassen 2018 - 2020 das Ergebnis kann sich meiner Meinung nach sehen lassen --> zumindest in der Theorie.
Ich handle selber das Setup nur mein Problem ist wenn ich vor dem Rechner sitze halte ich meine Regeln nicht ein:( deswegen wollte ich es automatisieren.
Ein Parameter fehlt noch in der Programmierung womit ich meine Ausstopper reduzieren will nur mein Programmierer ist nicht erreichbar.
@amando kannst du mit dem Anhang was anfangen?
Schaut ja nicht so schlecht aus, wenn du noch die gewinnrate raufkriegst dürfte es richtig gut werden
@ Carl Schreiber habe es schon laufen lassen 2018 - 2020 das Ergebnis kann sich meiner Meinung nach sehen lassen --> zumindest in der Theorie.
Ich handle selber das Setup nur mein Problem ist wenn ich vor dem Rechner sitze halte ich meine Regeln nicht ein:( deswegen wollte ich es automatisieren.
Ein Parameter fehlt noch in der Programmierung womit ich meine Ausstopper reduzieren will nur mein Programmierer ist nicht erreichbar.
@amando kannst du mit dem Anhang was anfangen?
Langsam, langsam es ist Weihnachten und Neujahr, viele fangen erst um/nach dem dem 6. Januar wieder an.
Schaut ja nicht so schlecht aus, wenn du noch die gewinnrate raufkriegst dürfte es richtig gut werden
dafür brauche ich noch die eine Einstellung damit sollte es möglich sein meiner Meinung nach.
Bist du fit in Programmieren kann man eine einfache Einstellung noch in einer EA ohne viel Aufwand einfügen?
Bezogen Beispiel auf mein EA.
- Depot Größe 2500€
- Fix Lot Größe 5
- Stopp Los 1 punkten unter der letzten Kerze
- TP. 1 bei 50 Punkten , 1 bei 100 Punkten und ab 100 Punkten trailing start
Da der Preis Tief und Hoch der letzten Kerze immer unterschiedlich ist und Theoretisch der Stopp auch bei 200 Punkten liegen kann und wenn ich ausgestopt werde die Verluste extrem hoch sind, bzw. auch die Margin ebene nicht betrachtet wird, würde ich gerne noch eine Möglichkeit einbauen das der ea es selbst anpasst.
Ist das umsetzbar in der EA?
Klar, einfach suchen: lotsize calculation (vorher auf Englisch stellen gibt mehr Ergebnisse): https://www.mql5.com/en/search#!keyword=lotsize%20calculation
Danke!
Habe jetzt was gefunden habe null Ahnung beim programmieren muss kann ich den code einfach in die ea reinkopieren:(
Wie müsste ich das machen?
Free download of the 'Maximum Percentage of Equity Risk' library by 'remulix' for MetaTrader 5 in the MQL5 Code Base, 2014.08.01
- www.mql5.com
Danke!
Habe jetzt was gefunden habe null Ahnung beim programmieren muss kann ich den code einfach in die ea reinkopieren:(
Wie müsste ich das machen?
Free download of the 'Maximum Percentage of Equity Risk' library by 'remulix' for MetaTrader 5 in the MQL5 Code Base, 2014.08.01
Naja, für Leute, die nicht programmieren können, gibt es die Freelancer.
Aber unbedingt erst lesen:
https://www.mql5.com/de/job/rules // Regeln
https://www.mql5.com/de/articles/4368 // EA Pflichtenheft HowTo
https://www.mql5.com/de/articles/4304 // Indi Pflichtenheft HowTo
- www.mql5.com
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Hallo,
habe mir ein EA Programmieren lassen was auf den Tester sehr gute Ergebnisse liefert.
Gibt es gewisse Kriterien was ich beim Tester beachten muss wie verlässlich ist das ganze?