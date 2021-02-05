EA Strategietester

Hallo, 


habe mir ein EA Programmieren lassen was auf den Tester sehr gute Ergebnisse liefert.

Gibt es gewisse Kriterien was ich beim Tester beachten muss wie verlässlich ist das ganze?


 
Keine Ahnung! Lass den EA auf einem Demokonto laufen und versuch zu verstehen, in welchen Situationen (Trend, Flat, ..) er wie reagiert.
 
Die kurve sagt ja nix aus, ausser das der drawdown hoch ist. Ohne andere informationen kann man genau 0 sagen. Aber was ich sagen kann, solche kurven hab ich viele im backtest was real nicht halten

 

@  Carl Schreiber habe es schon laufen lassen 2018 - 2020 das Ergebnis kann sich meiner Meinung nach sehen lassen --> zumindest in der Theorie.

Ich handle selber das Setup nur mein Problem ist wenn ich vor dem Rechner sitze halte ich meine Regeln nicht ein:( deswegen wollte ich es automatisieren.

Ein Parameter fehlt noch in der Programmierung womit ich meine Ausstopper reduzieren will nur mein Programmierer ist nicht erreichbar.


@amando kannst du mit dem Anhang was anfangen?

2018 - 2020

Schaut ja nicht so schlecht aus, wenn du noch die gewinnrate raufkriegst dürfte es richtig gut werden

 
Langsam, langsam es ist Weihnachten und Neujahr, viele fangen erst um/nach dem dem 6. Januar wieder an.

 
Schaut ja nicht so schlecht aus, wenn du noch die gewinnrate raufkriegst dürfte es richtig gut werden

dafür brauche ich noch die eine Einstellung damit sollte es möglich sein meiner Meinung nach.

Bist du fit in Programmieren kann man eine einfache Einstellung noch in einer EA ohne viel Aufwand einfügen?

 

Bezogen Beispiel auf mein EA.


  1. Depot Größe 2500€ 
  2. Fix Lot Größe 5
  3. Stopp Los 1 punkten unter der letzten Kerze
  4. TP. 1 bei 50 Punkten , 1 bei 100 Punkten und ab 100 Punkten trailing start 


Da der Preis Tief und Hoch der letzten Kerze immer unterschiedlich ist und Theoretisch der Stopp auch bei 200 Punkten liegen kann und  wenn ich ausgestopt werde die Verluste extrem hoch sind, bzw. auch die Margin ebene nicht betrachtet wird, würde ich gerne noch eine Möglichkeit einbauen das der ea es selbst anpasst.


Ist das umsetzbar in der EA?

 
Klar, einfach suchen: lotsize calculation (vorher auf Englisch stellen gibt mehr Ergebnisse): https://www.mql5.com/en/search#!keyword=lotsize%20calculation
 
Danke!


Habe jetzt was gefunden habe null Ahnung beim programmieren muss kann ich den code einfach in die ea reinkopieren:( 

Wie müsste ich das machen?


This code allows you to set a maximum percentage of equity risk.
 
Naja, für Leute, die nicht programmieren können, gibt es die Freelancer.

Aber unbedingt erst lesen:

    https://www.mql5.com/de/job/rules     // Regeln
    https://www.mql5.com/de/articles/4368 // EA Pflichtenheft HowTo
    https://www.mql5.com/de/articles/4304 // Indi Pflichtenheft HowTo

Regeln zur Nutzung des Freelance Service: allgemeine Bestimmungen, Ausführung von Orders, Zahlungen.
