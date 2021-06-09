Problem Strategie Tester MT5
Hallo Forum Gemeinde,
***********************************************************
// display the current time on the chart
void OnTick()
{
Comment("Local time ", TimeLocal());
}
***********************************************************
Ich öffne im MT5 den Strategietester und wähle den oben erstellen EA aus. Danach habe ich im Strategietester die folgenden Einstellungen nach Bild „ST_Einstellungen“ vorgenommen. Nachdem in dann auf „Test starten“ geklickt habe, öffnet sich der Strategietester jedoch mit keinerlei Anzeige im Chart. Ich hätte erwartet, dass mein Kommentar wie oben programmiert, angezeigt wird.
In der Dok. steht: "Im Strategietester ist die lokale Zeit TimeLocal() immer gleich der modellierten Serverzeit TimeCurrent()".
Einfach den Kursor auf TimeLocal stellen und F1 drücken.
Hallo Carl Schreiber,
erst mal vielen Danke für die Rückantwort.
Der programmierte Code sollte nur ein Test sein und sollte nur mein Problem schildern.
Ich habe den Code jetzt geändert in:
***********************************************************
// display a text
void OnTick()
{
Comment("This is a comment");
}
***********************************************************
Das Ganze zeigt das gleiche Verhalten wie der erste Code Schnipsel.
Der Strategietester zeigt nichts im rechten, oberen Rand an.
Viele Grüße...
Das Chart im Tester wird nicht bei jedem Ereignis aktualisiert, das ist so aus Geschwindigkeitsgründen!
Wenn Du aktuell Werte verfolgen willst musst Du den Debugger nehmen!
Hallo zusammen,
@amando
Ich habe den log bereits als Anhang im ersten Post angehängt.
Also im MT4 war das so, sobald ich den Strategietester z.B. im DAX gestartet habe, dann wurden mir zum eingestellten Datum die jeweiligen Kerzen angezeigt um dann den ausgewählten EA getestet.
Bei meinem MT5 Strategietester wird gar nichts angezeigt. (siehe Anhang „ST_Ansicht_1.PNG“ im ersten Post). Auch das komische Verhalten wie im „ST_Ansicht_2.PNG“ finde ich merkwürdig.
@Carl Schreiber
Im MT4 konnte ich meinen EA ganz Einfach im Strategietester zu jedem Zeitpunkt in jedem Chart ausprobieren. Du sagts ich soll den Debugger verwenden. Soll das heißen, dass ich den Strategietester nicht mehr wie im MT4 verwenden kann? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Das wird auch hier in der Beschreibung:
https://www.metatrader5.com/de/automated-trading/strategy-tester
im Abschnitt „Visuelle Tests“ anders erklärt.
Aber wie schon erwähnt, bekomme ich im Strategietester nichts angezeigt.
Die historischen Daten werden vom Broker bereit gestellt.
Auch im MT5 kann man alles vom MT4 und noch mehr einstellen:
Ich wusste nicht, was Du bei Deinen ersten Posts wolltest. Deshalb erwähnte ich den Debugger, mit dem die Variablen verfolgt werden können, da das Chartbild, wie erwähnt, aus Geschwindigkeitsgründen insgesamt hinterher hinkt.
Aber noch zum Debugger. Die einen Einstellungen werden im Editor über Extras => Optionen => Debug festgelegt (Starttag, Symbol, Zeitrahmen,..),
die Einstellungen des EAs (oder Indikators) werden aber aus dem Tab "Eingaben" des Testers genommen!
Hi,
ich habe ein grundsätzliches Problem mit dem Aufruf des Strategy Testers ab Terminal Build Version >= 2755:
Aus diesem habe ich bis jetzt problemlos den Meta Editor (Build 2940) gestartet jedoch wird mit Start der [ProgName].mq5 der
Strategytester nicht mehr gestartet. Was läuft da falsch?
PS.: Ich debugge lieber mit der "klassischen" Variante anstelle der Web Variante, weil damit auch Tests ohne Internetanbindung laufen.
Ich bin gespannt auf die Antwort!
Andreas
Hi,
Warum ohne Internet? Woher nimmt das Terminal wichtige und aktuelle Einstellungen des Kontos und des Symbols?
