MQL5: Expert: Invest in Euro / Gewinn in prozentualer Anteil
Hi zusammen,
denke ich habs. Hatte immer nen Denkfehler und wollte den "Gewinn/Verlust" mit dem Account in Relation bringen, aber viel einfacher ist es so:
double positionOpen = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);
double positionVolume = PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
double contractSize = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);
double leveragedVolume = positionVolume * contractSize;
double positionCurrent = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_CURRENT);
double percentTotalProfit = 100-(100 / (positionCurrent * leveragedVolume)*(positionOpen * leveragedVolume));
Denke das drückt aus, was ich ursprünglich meinte :-)
Danke euch nochmal ganz herzlich.
LG
Hallo zusammen,
so nun fiel mir beim Testen auf, dass das oben auch nicht das richtige war, aber hiermit das richtige Ziel erreiche:
double positionOpen = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN); double positionCurrent = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_CURRENT); ENUM_POSITION_TYPE positionType = (ENUM_POSITION_TYPE) PositionGetInteger(POSITION_TYPE); double leverage = AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE); double percentTotalProfit = 0; percentTotalProfit = (100 / positionOpen * positionCurrent) - 100; percentTotalProfit = percentTotalProfit * leverage; if(positionType == POSITION_TYPE_SELL) { percentTotalProfit = percentTotalProfit * -1; }
Nun gibt es alledings doch noch etwas was mich verwirrt, denn egal was ich im StrategieTester für einen Hebel einstelle, er scheint immer auf 1:1 im Debug test zu laufen:
Woran kann das denn nun wieder liegen?
Danke im Voraus
LG
- www.mql5.com
Such mal hier mit risk management: https://www.mql5.com/de/search#!keyword=risk%20management
Ich kriege 436 Seiten mit je 10 Links, da sollte doch etwas für Dich dabei sein.
- www.mql5.com
Danke Carl,
ja mit meiner Strategie da oben bin ich eigentlich nun zufireden.
Die letzte Frage bezog sich mehr auf den Hebel der irgendwie im Strategie Tester nicht angewendet wird.
Egal was ich einstelle, das scheint keine Auswirkung zu haben...?!
LG
Was denkst du denn das der hebel für auswirkungen hat?
Nun, zugegeben, ich habe bisher nur im Kryptospace auf den Exchanges direkt getradet. Daher eine gewisse Erwartungshaltung.
Ich erwarte demnach, dass der Gewinn / Verlust sich verX facht, je nach eingestelltem Hebel und entsprechend der Margin eine Liquidation einsetzt.
Danke für Eure Hilfe.
LG
Ok, du liegst mal ganz falsch, du musst dich erst mal schlau machen was der hebel macht. Da fehlts dir noch an den grundlagen
Hab mir das nochmal genauer angesehen. Okay...
Aber dennoch...:
egal welchen Helbel ich einstelle, ist es aber auch so, dass sich die maximale LOT Größe nicht ändert. Sie bleibt immer gleich...
Auch kommt mir die Gewinnberechnung irgendwie seltsam vor. Scheint mir viel zu gering. Hier ein Auszug aus dem Strategie Tester:
LG
