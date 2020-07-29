Die neue MetaTrader 5-Plattform Build 2530: Sortierung in Market Watch und erweiterte Operationen mit Optimierungsergebnissen
Versuch mal die Hilfe => Prüfen auf Desktop Updates => Aktuelle Release Version.
Aber - meine ehrliche Meinung - ich kann mir das nicht vorstellen.
Prüfe Deinen EA mal mit dem Profiler (Editor => Debug => Profiling anhand hist. Daten)
Sonst gäbe es noch diesen Link: https://drive.google.com/drive/folders/1YSUVehcElTpLxCLPMsdlDfFu4Y61yrcc
Besten Dank für den Link, werde ich direkt mal testen.
Weißt du zufällig, welche Build-Nummer der MT5 direkt vor dem "neuen" Build mit den farblichen Unterscheidungen und den Filtern in der Ergebnisliste hatte?
Besten Dank für den Link, werde ich direkt mal testen.
Weißt du zufällig, welche Build-Nummer der MT5 direkt vor dem "neuen" Build mit den farblichen Unterscheidungen und den Filtern in der Ergebnisliste hatte?
Nein, schau halt mal, was Google.Drive so anbietet.
Du hattest recht, habe Build 2530 (alt) mit Build 2537 (neu) verglichen und die benötigte Zeit für eine Optimierung im schnellen generischen Algo ist identisch.
Liegt also doch am EA ;-)
Hallo User,
das neue Market Watch zeigt mir keine weiteren Daten wie Delta, Volumen, Tägliche Änderungen usw. an.
Nur die Standard Daten.
Ich nutze FXFlat als Broker. Mein MT5 Version 5.00 build 2560 vom 24 Juli 2020
Liegt es am Broker das ich keine weiteren Daten im Market Watch erhalte?
Danke Schramoo
Hier die Marktübersicht meines MQL-Demo-Kontos:
Eventuell liefert dein broker nicht mehr daten, probier ein demo von woanders, mq hum beispiel
Die Aktualisierung der MetaTrader 5-Plattform wird am Freitag, den 10. Juli 2020, veröffentlicht. Die neue Version realisiert folgende Änderungen:
Alle interaktiven Hinweise sind zur leichteren Navigation in verschiedenen Kategorien gruppiert. Für jede Kategorie wird die Anzahl der abgeschlossenen und verbleibenden Hinweise angezeigt.
Jeder Hinweis ist jetzt mit einer Checkliste versehen, die die Schlüsselaktion angibt, die der Benutzer ausführen sollte, um die Schulung abzuschließen.
Wir haben das Design des Lernsystems überarbeitet und Fehler in der Berechnung des Gesamtfortschritts behoben.
Die neue Option ermöglicht schnellere Operationen mit Projekten, die aus mehreren Dateien bestehen. Um z.B. einen Text in allen Dateien zu ersetzen, müssen Sie deren Verzeichnisse nicht manuell angeben, während der Editor sie automatisch über die #include-Direktiven finden kann.
Tester: Wir haben Optimierungskriterien überarbeitet, die zwei Variablen enthalten, von denen eine der Saldo (Balance) ist. Jetzt berücksichtigen die Kriterien nur noch die zweite Variable und ignorieren den Saldo. Die neuen Optimierungskriterien sind einfacher zu analysieren.
Das Diagramm wird je nach dem Wert des Optimierungskriteriums mit einem Gradienten von grün nach rot eingefärbt. Folgende Farben werden für die Tabelle verwendet:
Die Aktualisierung wird über das Live-Update-System verfügbar sein.