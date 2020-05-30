Eine App installieren
Kannst Du nähere Details angeben, was Du mit was gemacht hast und erwartest, was dann wohl nicht funktionierte?
Bitte keine Doppel-Posts.
Das ist ja nett. Also gerade eben habe ich das gleiche Problem bekommen. Es ist ja so, wenn man gemietet oder gekauft hat netsteht ja ein Link, mit den Wörtern (installieren auf dem Terminell)
Gerade eben ist mir das nochmal mit einem anderen EA pssiert, es ist aber nicht gang und gebe, ich habe scho einiges installiert. hier die Kopie von
Trend Pro. Es wäre Klasse wenn Du mir helfen kannst
das kann mit dem letzten Updates zusammenhängen. Jetzt wurde der Support von mt4 32Bit beendet.
Auf welchen Betriebssystem arbeitest Du?
What are you talking about ? MT4 IS 32-bits application and nothing has changed.
What if the product was updated? So what do you suggest about this problem? Reason and solution?
"Der Datei ist keine App zum Ausführen dieser Aktion zugeordnet, Installieren Sie eine App,
oder stellen Sie auf der Einstellungsseite für Standard-App eine zuordnung, wenn bereits eine App installiert ist."
Diese Meldung kam als ich einen EA installieren wollte. kann mir dabei einer von Euch eventuell helfen.
Gruß BAIXAR
BAIXAR