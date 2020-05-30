Python API fehlerhafte Resultate copy_rates_range
Was ist in Python besser machbar als in MQL5?
Und ich kann mir nicht vorstellen, daß die Schnittstelle zu Python keine Geschwindigkeitsverluste bringt.
Ich kann dir da leider nicht weiter helfen.
Scheint als ob sich der MT5 am TimeFrame verschluckt.
Bei M1 kopiert er immer nur einen Balken
Alle anderen M5...M30 kopieren richtig.
from datetime import datetime import matplotlib.pyplot as plt import pandas as pd from pandas.plotting import register_matplotlib_converters import pytz register_matplotlib_converters() import MetaTrader5 as mt5 if not mt5.initialize(): print("initialize() failed") mt5.shutdown() print(mt5.terminal_info()) print(mt5.version()) timezone = pytz.timezone("Etc/UTC") utc_from = datetime(2020, 1, 10, tzinfo=timezone) eurusd_rates_m1 = mt5.copy_rates_from("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_M1, utc_from, 1000) print('M1 eurusd_rates(', len(eurusd_rates_m1), ')') eurusd_rates_m5 = mt5.copy_rates_from("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_M5, utc_from, 1000) print('M5 eurusd_rates(', len(eurusd_rates_m5), ')') eurusd_rates_m10 = mt5.copy_rates_from("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_M10, utc_from, 1000) print('M10 eurusd_rates(', len(eurusd_rates_m10), ')') eurusd_rates_m15 = mt5.copy_rates_from("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_M15, utc_from, 1000) print('M15 eurusd_rates(', len(eurusd_rates_m15), ')') eurusd_rates_m30 = mt5.copy_rates_from("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_M30, utc_from, 1000) print('M30 eurusd_rates(', len(eurusd_rates_m30), ')') mt5.shutdown()
Sehe nicht warum er das nicht akzeptiert. Für ein Bug ist es wohl zu trivial.https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page65#comment_16485377
- 2020.05.19
- www.mql5.com
Ausgereifte aktuelle Frameworks zu ML.
Sowie eine riesige Menge an Code frei verfügbar.
Es ist eben der bessere Kompromiss, wenn man ML im MT5 nutzen möchte.
Es ist ein Bug. Gefühlt hatte ich es schon.
Eines ist klar, wenn der MT5 5M Bars liefert muss er ja auch die 1M Bars liefern.
Denn die werden ja aus den 1M Bars generiert.
Nicholi shen beweist das mit einem ausgearbeiteten Skript.
https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page66#comment_16504003
Rashid Umarov wiegelt in gewohnter MQ Manier ab und verweist auf die Dokumentation.
- 2020.05.22
- www.mql5.com
Bin mir nicht mehr sicher, ob es ein Bug ist so wie nicholi shen sagt.
Rashid Umarov hat wohl recht gehabt mit deinem Verweis auf die Dokumentation. :-) Kleines Sorry, falls du mit liest.
Wenn die MaxBars Option auf unlimited steht kommen die Daten richtig.
Dann ist aber auf jeden Fall der Error den last_error ausgibt "RES_S_OK" nicht richtig.
Aber wir wollen mal nicht so hart sein. Die API ist ja im Aufbau.
Die Funktion copy_rates_range
https://www.mql5.com/de/docs/integration/python_metatrader5/mt5copyratesrange_py
liefert in meiner Config immer nur ein ndarray mit der Größe 1
Egal welches datetime ich übergebe.
Kann das jemand mal prüfen
eurcad_rates und eurusd_rates sind betroffen.
Python 3.82
MT5 2361