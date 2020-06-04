Build 2430 ist ziemlich nervig was die Pfeile Buy/Sell betrifft.
oder du gibst einfach den Haken weg
oder du sagst Charteigenschaften --> Objekte --> alle Pfeile löschen
Das probier ich doch gleich. Man lernt ja nie aus ;)
Allerdings sieht man dann wohl gar nix mehr :(
stimmt, die pfeile existieren dann gar nicht mehr,
auch die vom aktullen Trade nicht, da sind nur noch die lines
ist übrigens auch unter Punkt 3 beschrieben
- 2020.05.15
Könnt ihr mir vielleicht sagen wie ich es schaffe dass nur die Pfeile angezeigt werden von dem EA
den ich auf dem angezeigten Chart gezogen habe? Ich habe zwei EAs laufen und es werden mir immer die Pfeile von beiden angezeigt.
Was auch echt nervt ist, dass wenn man den Mauszeiger auf den Pfeil legt, nur #autotrade da steht, und nicht von welchem EA der autotrade veranlasst wurde.
Danke !
- Das geht nicht. Es werden entweder alle Positionen der Historien angezeigt oder keine.
- Neben autotrade steht die Ticketnummer und (jetzt) kann man sich bei offenen und geschlossenen Positionen die MagicNummer anzeigen lassen. Ist umständlich, aber geht.
Vorschlag: Zwei EAs => zwei DemoKonten, dafür Terminal zweimal installieren und parallel laufen lassen, dann wären sie sauber getrennt.
Diese Symbole erscheinen immer wieder, ungefragt, und pflastern den Chart zu.
Abhilfe: dieses Script. Auf Hotkey Ctrl+A gelegt ........ und weg sind sie1