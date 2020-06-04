Build 2430 ist ziemlich nervig was die Pfeile Buy/Sell betrifft.

Neuer Kommentar
 

Diese Symbole erscheinen immer wieder, ungefragt, und pflastern den Chart zu.

Abhilfe: dieses Script. Auf Hotkey Ctrl+A gelegt ........ und weg sind sie1

void OnStart()
{
   long initChartID = ChartID();                // aktueller Chart
   long currChartID = ChartFirst();             // Schleifenvariable über alle Charts

   while(currChartID>=0)                        // Schleife über alle Charts
      {
         ObjectsDeleteAll(currChartID,0,OBJ_ARROW_BUY);
         ObjectsDeleteAll(currChartID,0,OBJ_ARROW_SELL);
         currChartID=ChartNext(currChartID);
      }

   Print("Ctrl+A");     // kann man weglassen
   PlaySound("ok");     // kann man weglassen
}
 

oder du gibst einfach den Haken weg


oder du sagst Charteigenschaften --> Objekte --> alle Pfeile löschen

 
amando:

oder du gibst einfach den Haken weg

oder du sagst Charteigenschaften --> Objekte --> alle Pfeile löschen

Das probier ich doch gleich. Man lernt ja nie aus ;)

Allerdings sieht man dann wohl gar nix mehr :(

 
Otto Pauser:

Das probier ich doch gleich. Man lernt ja nie aus ;)

Allerdings sieht man dann wohl gar nix mehr :(

stimmt, die pfeile existieren dann gar nicht mehr, 

auch die vom aktullen Trade nicht, da sind nur noch die lines

 
amando:

stimmt, die pfeile existieren dann gar nicht mehr, 

auch die vom aktullen Trade nicht, da sind nur noch die lines

ist übrigens auch unter Punkt 3 beschrieben


https://www.mql5.com/de/forum/340789

MetaTrader 5 Plattform Beta Build 2430: Abonnement-Service, UI-Verbesserungen und überarbeitete Funktionen im MetaEditor
MetaTrader 5 Plattform Beta Build 2430: Abonnement-Service, UI-Verbesserungen und überarbeitete Funktionen im MetaEditor
  • 2020.05.15
  • www.mql5.com
Die Beta-Version der aktualisierten MetaTrader 5-Plattform wird am Freitag, den 15. Mai 2020, veröffentlicht...
 

Könnt ihr mir vielleicht sagen wie ich es schaffe dass nur die Pfeile angezeigt werden von dem EA

den ich auf dem angezeigten Chart gezogen habe? Ich habe zwei EAs laufen und es werden mir immer die Pfeile von beiden angezeigt.

Was auch echt nervt ist, dass wenn man den Mauszeiger auf den Pfeil legt, nur #autotrade da steht, und nicht von welchem EA der autotrade veranlasst wurde. 

Danke !

 
Markus Feldinger:

Könnt ihr mir vielleicht sagen wie ich es schaffe dass nur die Pfeile angezeigt werden von dem EA

den ich auf dem angezeigten Chart gezogen habe? Ich habe zwei EAs laufen und es werden mir immer die Pfeile von beiden angezeigt.

Was auch echt nervt ist, dass wenn man den Mauszeiger auf den Pfeil legt, nur #autotrade da steht, und nicht von welchem EA der autotrade veranlasst wurde. 

Danke !

  1. Das geht nicht. Es werden entweder alle Positionen der Historien angezeigt oder keine.
  2. Neben autotrade steht die Ticketnummer und (jetzt) kann man sich bei offenen und geschlossenen Positionen die MagicNummer anzeigen lassen. Ist umständlich, aber geht.

Vorschlag: Zwei EAs => zwei DemoKonten, dafür Terminal zweimal installieren und parallel laufen lassen, dann wären sie sauber getrennt.

Neuer Kommentar