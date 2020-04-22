Kein kauf im market möglich.

hey ich kann obwohl geld auf dem mql konto liegt im market nichts kaufen.

der support sagt ich soll im Forum fragen?!

 
Trade2309:

Welche der Zahlungsmethoden hast Du denn ausgewählt?


Wieviel Geld hast Du denn am MQL5-Konto und was kostet es?
 
Ich habe xxx Dollar 💵 auf dem mql acc, ich kann keine Option zum zahlen nutzen es kommt pberall der gleiche fehler 19 Dollar kostet das Produkt 
 

Ist des Produkt gesperrt oder sonstwie nicht verfügbar?

Sonst müsstest  Du dem Service Desk schreiben.

 

Ich Habe alles versucht es kommt auch bei unterschiedlichen Markt Produckten zu dieser Meldung,
Komischer weise kommt beim Geld einzahlen keine Fehlermeldung.


Der ServiceDesk wurde von mir angeschrieben.

es dauert wohl etwas Länger bis man da eine Antwort bekommt ???

hatte heute gegen Mittag geschrieben...

Ich hoffe Sehr das sich das Problem Findet.

 
Wie lange dauert so eine Antwort bei dem Service Deskt
 
ewig .....:-)
 
Das echt nervig, grade wenn es um Geld geht,

Weiss jemand warum die Wartezeit so lang sind ? 
 
2-3 Wochen. Hängt wohl damit zusammen, dass MQ unbedingt vermeiden will, so etwas wie eine Bank zu sein, wo Kunden ihr Geld schnell hin- und herbewegen können!

 

Hey ihr Lieben Vlt.

hat noch jemand in der Zukunft ein ähnliches Problem.

Man sollte Im Service Desk immer das Anliegen Schließen bei einer Antwort/Zusatz Kommentar bekommt man lange Zeit Keine Antwort.

Bei einer neuen Fall innerhalb von 48h



Beste Grüße 

