Kein kauf im market möglich.
Ist des Produkt gesperrt oder sonstwie nicht verfügbar?
Sonst müsstest Du dem Service Desk schreiben.
Ich Habe alles versucht es kommt auch bei unterschiedlichen Markt Produckten zu dieser Meldung,
Komischer weise kommt beim Geld einzahlen keine Fehlermeldung.
Der ServiceDesk wurde von mir angeschrieben.
es dauert wohl etwas Länger bis man da eine Antwort bekommt ???
hatte heute gegen Mittag geschrieben...
Ich hoffe Sehr das sich das Problem Findet.
Wie lange dauert so eine Antwort bei dem Service Deskt
Das echt nervig, grade wenn es um Geld geht,
2-3 Wochen. Hängt wohl damit zusammen, dass MQ unbedingt vermeiden will, so etwas wie eine Bank zu sein, wo Kunden ihr Geld schnell hin- und
herbewegen können!
Hey ihr Lieben Vlt.
hat noch jemand in der Zukunft ein ähnliches Problem.
Man sollte Im Service Desk immer das Anliegen Schließen bei einer Antwort/Zusatz Kommentar bekommt man lange Zeit Keine Antwort.
Bei einer neuen Fall innerhalb von 48h
Beste Grüße
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
hey ich kann obwohl geld auf dem mql konto liegt im market nichts kaufen.
der support sagt ich soll im Forum fragen?!