Automatisierter Handel, wenn der Computer im Ruhemodus ist

Wenn ich AutoTrading aktiviere und mein Laptop oder Computer in den Ruhe modus/ spar modus geht und der Bildschirm aus geht. Läuft der Roboter dann weiter oder nicht ? 
 
Es gibt keine doofen Fragen, sagten sie.
Doch! :-)
 
Das lässt sich unter Windows10 einstellen. Funktioniert prächtig, Bildschirme schalten sich aus, aber der Rechner läuft weiter.


Noch ein Hinweis: Legt euch eine USV und alternativen Netz-zugang zu!

Eine USV schützt auch vor Blitzeinschlägen. Hab ich letztes Jahr gehabt, da war viel hin. TV, Fernseher, ein Bildschirm der nicht an der USV hing.

Der PC, geschützt durch die USV, hat es überlebt!

 

Hi,

wenn dein Computer im Ruhemodus, Energiesparmodus oder ausgeschaltet ist, dann funktioniert der automatische Handel natürlich nicht.

Aus diesem Grund empfiehlt es sich ein VPS zu nutzen.


VPS (=Virtual Private Hosting) ist quasi ein fremder virtueller Rechner, den du mieten kannst und dieser läuft dann permanent. Die Option ein VPS zu mieten ist

im MetaTrader bereits integriert.


Beste Grüße

Timur Aslan

