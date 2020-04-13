input custom Color
Mach ein enum mit den Farben und dann kannst Du daraus auswählen:
enum €colors { €rot=0, €gelb, €grün, €blau }; ... €colors clr[4] = {clrRed,clrYellow,clrLime,clrAqua} ... input €colors Farbe = €grün; ... ObjectSetInteger(0,"myObj",OBJPROP_COLOR,clr[€grün]);
Ist ungetestet aber schau mal in der MQL-Referenz nach ObjectSetInteger() da gibt's ein Farbbeispiel.
Ich verwende für enums das €, hab ich mir so angewöhnt.
Euro-Zeichen im Variablennamen, soso. Das sowas überhaupt compiliert.
Ja, nur der Debugger sträubte sich - zumindest früher - aber es gehen auch ander Zeichen wie die Griechen:
// ° ¹ ² ³ ª ¥ £ € ¿ ¡ ± ÷ × ¬ µ ø ð Ø ä ö ü Ä Ü Ö ß ¶ Æ ® © ¼ ½ ¾ « » ¤ ¢ — ;
// A B Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
// α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω
// — ― ~ ⁓ • % ‰ ‱
wer suchet der findet ;-)
Danke Calli, war eine Idee, aber es geht viel einfacher
input color Linecolor = C'43,50,57';
@lippmaje, ja das weis ich eh, aber das ist keine Lösung, ich will ja nicht immer eine Farbe auswählen, dafür bin ich ja viel zu faul
Hallo,
nachdem ich es versehentlich im englischen Forum gepostet habe nun hier,
gibt es die Möglichkeit eine Custom Color als Input Variable zu setzen?
ich baue mir gerade einen Indikator der mir die Price Levels anzeigt, in einem Abstand den ich möchte und nicht den sinnlosen MQL Grid hat.
Versuche nur die Input color auf RGB zu ändern, aber das lässt er mich irgendwie nicht