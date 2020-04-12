Differenz zwischen 2 identischen M5 Systemen auf einen PC - Seite 2
Wesentlich nähere Werte... aber immer wesentliche Abweichungen, die komischerweise immer nur bei den Gleitkommawerten bzw. Dezimalzahlen auftauchen.
Ich vermute, das der HyperV die Anzahl der Dezimalstellen nicht genau berechnen kann. Anders kann ich mir es nicht erklären.
Bedeuted: Entwicklung nicht auf einer HyperV - das reicht mir als Ergebnis erstmal.
Vielen Dank für die Unterstützung!
sicher nicht, es sind unterschiedliche symbole, die haben von grund auf mal eine andere Datenbasis, und wenn sie nur um 1-2 points um sind
nicht so schnell amando , der Test am ende der LOG ist aber mit dem selben Symbol.
Dazu kommt das du der VM nur knapp 4GB gibst.
Sehr knapp und dann spielt die Rechenzeit sicher auch mit rein.
Die Systeme sind dann nicht gleich
Ich habe früher viel getestet und es waren immer gleiche Ergebnisse.
Gerne !
interessant das zu beginn der Logs dann unterschiedliche sind
Ja ist es aber, wenn man ausschließlich echte Ticks benutzt spielt der Rechner fast keine Rolle mehr.
Dann arbeitet der Tester mit denselben Daten und es kommen gleiche Ergebnisse.
Habe das früher bis zum Erbrechen ganz genau mir angesehen.
Es sind zwei verschiedene Symbole mit einer unterschiedlichen Anzahl an Ticks:
EURGBP: 14.06 Mb of history processed in 0:00:01.250
Klar, dass die Ergebnisse unterschiedlich sind zumindest für mich.
Nein Carl....scroll die Logs bis zum ENDE.
Da ist der Test, um den es geht.
da stimmt aber mehr nicht, sieh dir mal die zeiten an wann die trades platziert wurden, 2019 gar kein trade
Ja gut da handelt er eben nicht, kann ja sein.
Geht ja nur darum das die Tests gleich sein müssen.
Gleich falsch oder gleich richtig ist ja egal :-)
aber er hat ja generell andere Handelstage wenn du dir die Logs ansiehst
bei dem einen der 16.2 und beim anderen der 5.2
da muss irgendwo eine andere Datenbasis hinterlegt sein