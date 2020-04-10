Doo*e Benachrichtigungen

Neuer Kommentar
 
Hi. Kann mir jemand exakt sagen, wo ich welches Häkchen entfernen muss, damit ich folgende Meldungen (Anhang) nicht mehr auf meine MT4 App bekomme? Ich finde es einfach nicht.

Vielen lieben Dank!!!! 
Dateien:
Screenshot_20200409-153612.jpg  563 kb
 
Revilo2200:
Hi. Kann mir jemand exakt sagen, wo ich welches Häkchen entfernen muss, damit ich folgende Meldungen (Anhang) nicht mehr auf meine MT4 App bekomme? Ich finde es einfach nicht.

Vielen lieben Dank!!!! 

Läuft bei Dir eine Indikator, EA oder Skript, das die automatische Wahl des Servers durch das Terminal beobachtet und einen Wechsel Dir als Push-Benachrichtigung meldet?

Das Terminal macht das ja nicht, und ich sehe typgleiche Meldungen von Android und Windows 8?

 
Einstellungen - Sicherheit - Sitzungen nach IP-Adressen kontrollieren

 
Sergey Shevchenko:
Einstellungen - Sicherheit - Sitzungen nach IP-Adressen kontrollieren

Geht das so? In der Anleitung sieht man das:


(von https://www.metatrader5.com/de/mobile-trading/iphone/help/settings/settings_messages)

Ist ohne IP-Adresse.

Neuer Kommentar