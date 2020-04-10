Doo*e Benachrichtigungen
Hi. Kann mir jemand exakt sagen, wo ich welches Häkchen entfernen muss, damit ich folgende Meldungen (Anhang) nicht mehr auf meine MT4 App bekomme? Ich finde es einfach nicht.
Vielen lieben Dank!!!!
Dateien:
Screenshot_20200409-153612.jpg 563 kb
Revilo2200:
Läuft bei Dir eine Indikator, EA oder Skript, das die automatische Wahl des Servers durch das Terminal beobachtet und einen Wechsel Dir als Push-Benachrichtigung meldet?
Das Terminal macht das ja nicht, und ich sehe typgleiche Meldungen von Android und Windows 8?
Einstellungen - Sicherheit - Sitzungen nach IP-Adressen kontrollieren
Sergey Shevchenko:
Einstellungen - Sicherheit - Sitzungen nach IP-Adressen kontrollieren
Einstellungen - Sicherheit - Sitzungen nach IP-Adressen kontrollieren
Geht das so? In der Anleitung sieht man das:
(von https://www.metatrader5.com/de/mobile-trading/iphone/help/settings/settings_messages)
Ist ohne IP-Adresse.
