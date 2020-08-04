Rechenleistung für Tensorflow-basierten EA (MachineLearning, DeepLearning) - Seite 3
Ich geb zu, die eigene Gehirnleistung ist schwer hochskallierbar.
Aber auch wenn man da bisher vielelicht etwas verwöhnt ist, zeigt sich leider erst am Ende ob die queryExpences ins Budget passen.
sprich...Zeit ist Geld und irgendwann ist Zeit alle :)
2 Jahre vollständig ohne Return ist nicht machbar, aber bisschen Zeit ist noch finanzierbar.
Vielleicht kann ich bis dahin einen gekauften EA-Robo laufen lassen um etwas Zeit (Finanzierung) zu gewinnen.
Aber da einen zu finden ist ja auch so eine Vertrauensfrage...lieber selber bauen. Aber...
Im Prinzip fehlt dir die Erfahrung das gekaufte Robos langfristig kein Geld bringen, außer dem schlaueren Verkäufer 😎.
Ohne diese Erkenntnis wirst du erstmal draufzahlen (Lehrgeld)
Viele hier Forum haben das durchgemacht, ich auch!
Es ist einfacher und schneller eine Bank zu überfallen...mit gewissem Restrisiko 🤣
Alles richtig, alles oft geschrieben, alles sooft zutreffend auf soviele Neulinge,
wo soviele Gierige nach easyMoney mit clickyclicky-fertig unterwegs sind
und sich nicht länger als 5min thematisch versinken können.
Ist damit der Header jeder KI-Forex Abhandlung, der Newbies anspricht.
Danke noch mal für die Klarstellung.
Sollte wirklich jeder begriffen haben, der auch diesen ForumThread verfolgt!
Um am Ende dir aber nicht den Mut zu nehmen, zeige ich dir ein Bild aus einem Testdurchlauf meines EAs.
Diesen Grad an Perfektion und das nur mit stupiden Buys/Sells grün/rot Dreiecke Es wird immer die Position gedreht ist erreichbar
Das geübte Auge erkennt auch ohne Zahlen, was da am Ende stehen kann.
Es ist ein Minuten Chart vom EURUSD
Ich probiers, bis Zeit alle ist... :)
Hallo, ich bin der Bruder der ein Webserver nutzen wollte.
Es stimmt schon, dass 5 Minuten und "click" nicht reichen. Letztlich habe ich nun eine Hobbywebsite wo ich Metatrader als inframe einsetze und die KI Alphapy.py ausgewählt. Ich nenne das Projekt AIMetatrader und sehe das ganze als eine Hobbyseite. Ich hatte mit meinen mageren Kenntnissen auch keinen Durchbruch. Die KI konnte ich bisher nicht installieren.
Mit bester Empfehlung..
Hallöchen Emanuel, lange nichts gelesen von dir. Wusste aber das du mit liest.
Kann der Web-Trader überhaupt EAs ausführen ?
Wie werden da Trades gestartet.
Kenne das Ding 0.0
Hey Emanuel,
mit meiner ersten KI-Lektüre (Raschka, Mirjalili, mitp-Verlag) hatte ich auch nach kurzer Zeit einen Kolbenfresser...rie never plue...Nix geht mehr.
völliger Overkill Mathe, Überkomplexität maximierend, die wesentlichen Dinge dann unnötig halten, erklären zu müssen, komplett unnötig für den Einstieg.
Es beschlich das Gefühl, hier will sich jemand präsentieren, und zeigen was er weiß und kann, sprich geschrieben für Experten.
Ganz anders im grandiosen Rheinwerk-Verlag: (Deru, Ndiaye), die gerade eine 2. Auflage eines Einführungsbuchs zu Tensorflow 2.0 veröffentlichten.
Alle Grundlagen, Hintergründe für Einsteiger umfassend erklärt, für die Praxis fast etwas oberflächlich, aber total verständlich, vollständig, komplett ohne Mathe,
und für uns CSV-Forcaster mit einem schönen Beispiel keras_stock_prediction.py mit einer D1-Tesla CSV, die eine grandiose Graphik zaubert (wenn auch wieder etwas oberflächlich erklärt, dass einige Fragen offen bleiben).
Mit dem Buch, etwas ergänzenden YoutubeVideos und Hilfe-Lektüre sollte der Einstieg möglich werden, die sehr empfehlenswerten Python-Grundlagen gibs auch wieder vom Rheinwerkverlag.
Weiter ging es dann mit der Keras-API-Doku,(die Tensorflow-API), die mehr Grundlagen lieferte, aber in Details oft strukturiert werden musste, um schnell lesbar zu werden.
Meine übersetzte OneNote-Doku gebe ich gerne weiter, einfach melden)
KI ist extrem dynamisch. 3Jahre alte Bücher für Enduser erscheinen schon fast verealtet, und Dokus...naja...
Sich als erster durch den Urwald kämpfen ist tatsächlich sehr mühsam.
Aber wenn erst die Autobahn drüberweg fährt, gibs auch nix mehr zu gewinnen...
Viel Erfolg!
Hey Emanuel,
fällt mir gerade ein:
mit "Metatrader als inframe" meinst den hier: https://www.mql5.com/de/trading ?
Wenn dass geht, wärs natürlich grandios, gleich die www.Lösung für die ganze Welt, bereits hochskaliert per Metaquotes, zumindest was ihn als inframe angeht.
Im letzten, 8. Kapitel des empfohlenen Buches wird TensorFlow.js behandelt.
Vielleicht kannst dort vortrainierte Modelle neben die anderen JPGs und CSS-Dateien deiner Website legen, mit denen du dann KI-prediction via Tensorflow.js betreibst.
Rechenleistung wird ja vor allem fürs Training benötigt. Du musst die Modelle ja auch immer aktuell halten.
Aber was dort liegt, soll künftig für Websites via Tensorflow.js verwendbar sein, (ich hab das Kapitel aber nicht gelesen)
?!!
Nein, eigene EA geht da nicht. Man kann nur die gängigen Indikatoren einsetzen. Ich habe das Projekt aber pausiert und warte auf bessere Möglichkeiten.
Hey Emanuel,
fällt mir gerade ein:
mit "Metatrader als inframe" meinst den hier: https://www.mql5.com/de/trading ?
Wenn dass geht, wärs natürlich grandios, gleich die www.Lösung für die ganze Welt, bereits hochskaliert per Metaquotes, zumindest was ihn als inframe angeht.
Im letzten, 8. Kapitel des empfohlenen Buches wird TensorFlow.js behandelt.
Vielleicht kannst dort vortrainierte Modelle neben die anderen JPGs und CSS-Dateien deiner Website legen, mit denen du dann KI-prediction via Tensorflow.js betreibst.
Rechenleistung wird ja vor allem fürs Training benötigt. Du musst die Modelle ja auch immer aktuell halten.
Aber was dort liegt, soll künftig für Websites via Tensorflow.js verwendbar sein, (ich hab das Kapitel aber nicht gelesen)
?!!
Ich finde toll dass du dich so mit dem Thema beschäftigst. Ja diesen inframe nutze ich.
<p><iframe style="width: 100%; height: 700px; border: none;" src="https://trade.mql5.com/trade?demo_all_servers=1&startup_mode=open_demo&lang=en&save_password=off&utm_campaign=SECURTYConsulting" width="300" height="150" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
Meine Absicht war ebenfalls eine Lösung für öffentliche Publikation zu finden, auch weil GitHub rechtlich so vorgesehen ist. Ich warte mal was andere publizieren und werde nicht selber programmieren. Es gibt sicherlich auch funktionierende Lösungen die man heute schon verwenden könnte.