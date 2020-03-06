Anmeldung eines LIVE-Handelskonto - Seite 2
Nach dem Drücken von Einfg. im Terminal erscheint ein Fenster zur Brokerwahl. Früher stand da bereits eine Liste von Brokern. Jetzt muss man etwas eingeben und erhält dann eine kleine Liste möglicher Broker.
Wahrscheinlich gibt es inzwischen zu viel Broker für eine komplette Liste, aber alle in dieser List 'arbeiten mit MQ zusammen'!
Wie gut die Broker allerdings sind, dafür muss man über Google nach Brokerbewertungen suchen - da hält sich MQ raus!Rechts ist immerhin ein Link zu den Seiten des Brokers!
Hallo Herr Schreiber!
Danke für Ihr Info. Ja es ist so, dass da keine Broker-Auswahl-Liste angezeigt wird. Ich habe danach Ihre Empfehlung verfolgt, habe darauf hin einen günstig und gut erscheinenden Broker ausgewählt und diesen in dieses Fenster eingesetzt, der auch MQL5 akzeptiert......bzw. auf dieser Basis am Montag den 02.03. um ca. 08:00 Uhr eine neuerliche Anmeldung durchgeführt, für die mir auch die Zugangsdaten vorliegen.
Danach erwartete ich - zwischenzeitlich - auch einen positiven Fortschritt. Doch VONWEGEN. Bei dem soeben durchgeführten DEPOT-Einzahlungs-Versuch erscheint diese Anmeldung NEUERLICH inaktiv, bzw. mit dem Bezeichn ungszusatz "DEMO-KONTO". Das kann doch nicht wahr sein....
Daher meine neuerliche, höfliche Frage an Sie, wie nun weiter??
Mit freundlichen Grüßen!
J. Bischjofberger
Das (Echt-) Geld auf ein Echtgeld-Konto bei einem Broker erfolgt nur(!) über traditionelle Wege einer Bezahlung: Bank zu Bank Überweisung (oder KK, wenn der Broker das anbietet). Das geht nicht über MT4/5, da am Besten den Broker fragen!
Auf einem Demokonto kann man natürlich kein Echtgeld einzahlen und ob man bei dem den Saldo ändern kann/will auf Seiten des Brokers ist auch nicht sicher!
Suchen Sie sich einen der bekannteren Broker über eine Broker-Vergleichsseite aus und gehen Sie auf dessen Homepage.
Folgen Sie den Instruktionen dort, zum Eröffnen eines Demo-Kontos. Die Trading-Software MT4 oder MT5 erhalten Sie dann als Download.
Um den Live-Handel zu beginnen eröffnen Sie dort einfach ein Live-Konto. Die Zugangsdaten tragen Sie dann in den MetaTrader ihres Brokers ein. Um das Konto für den Live-Handel freizuschalten müssen Sie sich noch ausweisen (Upload eines Perso-Scans und einer Bestätigung des Wohnsitzes) und natürlich Geld auf ihr Konto einzahlen.
Ich verstehe nicht, warum meine darauf schon gegebene Antwort nicht hier erschienen ist...daher nochmals die Widerholung:
Ich habe Ihren Rat befolgt und per Google einen Broker gefunden, der auch MQL5 akzeptiert. Diesen habe ich bei der neuerlichen Anmeldewiderholung in dieses Fenster eingetragen. In dieser Folge habe ich diese Anmeldung fertig gestellt und auch die Anmeldedaten erhalten, bzw. archiviert.
Diese Anmeldung habe ich am Montag, den 02.03. durchgeführt. Seit da gab es weder von Seiten des gewählten Brooker, noch von Seiten MQL5 eine weitere Reaktion.
Bei meinem nunmehrigen Versuch, über die Auswahl "EINZAHLUNG" eine Depot-Einzahlung durchzuführen, erscheint WIEDER die INAKTIVE Seite mit der Zusatzbezeichnung "DEMO"-Konto.
Ich ersuche Sie danach, mir nun zu erklären, welchen Vorgangsfehler ich da mache, bzw, wie ich nun endlich dieses Problem überwinden kann.
Hierfür haben Sie im Voraus besten Dank!
MfG
J. Bischofberger
Hm, meine ursprüngliche Antwort:
Danke für Ihr Info!! ..ist irgendwie verständlich, daß dies der Weg ist...aber warum denn einerseits die verwirrenden Einrichtungen "Einzahlen" und "Abhebungen" auf der MQL5-Plattform und keinerlei Informationen der Art, wie Sie sie mir jetzt angebotewn haben...
Alle Funktionen sind für Real- und Demokonten gleich!