MT4 gibt immer wieder Error, dass "forexprostools" noch in die URL WebRequest eingetragen werden soll
Das hier ist gemeint:
Das ist mir bewusst. Mein Bild im Anhang aus meiner ersten Nachricht zeigt, dass ich alles vernünftig eingetragen habe.
Warum fragst du nicht den erzeuger des ea?
1.) Weil ich dies SELBSTVERSTÄNDLICH als aller erstes getan habe. Er findet keinen bug. Und ja, mein Broker weißt auch jede Schuld von sich.
add 2.) Das ist ein (sehr) altes MT4-Problem - so weit ich mich erinnere hilft da nur ein Neustart oder die Indikatoren über das Navigatorfenster auswählen!
add 1.) Woher kommt dann das Fenster mit der Fehlermeldung? Es muss vom EA mit der Funktion Alert() oder MessageBox() erzeugt worden sein!
Hatte ich auch mal. Bin auch fast verrückt geworden, bis ich dann mal gemerkt hatte das ich das eine Mal falsch geschrieben hatte. Beim 2ten mal habe ich dann den MT4 deinstalliert und neu installiert,danach ging es .
Lg
Riza
okay. danke für die Info
Vielleicht liegt es an fehlenden ' wie im Beispiel?
hab ich auch schon probiert. leider nein
