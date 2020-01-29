MT4 gibt immer wieder Error, dass "forexprostools" noch in die URL WebRequest eingetragen werden soll

Neuer Kommentar
 
Hallo.

Ich habe einen Custom EA mit Newsfilter. Die URL bezieht sich auf investing.com, besser gesagt "forexprostools.de". Diese Adresse hab ich im MT4 selbstständig zugewiesen. Trotzdem poltert mich ständig eine Errormeldung an, dass ich diesen Schritt noch vornehmen soll (Bilder im Anhang). 

Ich finde den Fehler einfach nicht und bin mir nicht sicher, ob das ein MT4 Problem oder ein EA Fehler ist. 

Kennt jemand diesen Fehler? 

Danke für eure Antworten. 


 

Das hier ist gemeint:


 
Carl Schreiber:

Das hier ist gemeint:

Das ist mir bewusst. Mein Bild im Anhang aus meiner ersten Nachricht zeigt, dass ich alles vernünftig eingetragen habe. 

 
Warum fragst du nicht den erzeuger des ea?
 
amando:
Warum fragst du nicht den erzeuger des ea?
Weil ich dies SELBSTVERSTÄNDLICH als aller erstes getan habe. Er findet keinen bug. Und ja, mein Broker weißt auch jede Schuld von sich. 

Mir scheint aber, dass der MT4 fiese Aussetzer hat. Bis gestern waren auch die Pfade, hinter denen die Indikatoren gelegt sind durcheinander. Egal welchen Indi ich oben in der Toolbar ausgewählt habe (Bsp RSI), es öffnete sich grundsätzlich ein anderer (Bsp. MAs). Völlig strange. 
 
Revilo2200:
1.) Weil ich dies SELBSTVERSTÄNDLICH als aller erstes getan habe. Er findet keinen bug. Und ja, mein Broker weißt auch jede Schuld von sich. 

2.) Mir scheint aber, dass der MT4 fiese Aussetzer hat. Bis gestern waren auch die Pfade, hinter denen die Indikatoren gelegt sind durcheinander. Egal welchen Indi ich oben in der Toolbar ausgewählt habe (Bsp RSI), es öffnete sich grundsätzlich ein anderer (Bsp. MAs). Völlig strange. 

add 2.) Das ist ein (sehr) altes MT4-Problem - so weit ich mich erinnere hilft da nur ein Neustart oder die Indikatoren über das Navigatorfenster auswählen!

add 1.) Woher kommt dann das Fenster mit der Fehlermeldung? Es muss vom EA mit der Funktion Alert() oder MessageBox() erzeugt worden sein!

 
vielleicht die Firewall?
 

Hatte ich auch mal. Bin auch fast verrückt geworden, bis ich dann mal gemerkt hatte das ich das eine Mal falsch geschrieben hatte. Beim 2ten mal habe ich dann den MT4 deinstalliert und neu installiert,danach ging es .

Lg

Riza

 
Vielleicht liegt es an fehlenden ' wie im Beispiel?
 
RIZA DOEK:

Hatte ich auch mal. Bin auch fast verrückt geworden, bis ich dann mal gemerkt hatte das ich das eine Mal falsch geschrieben hatte. Beim 2ten mal habe ich dann den MT4 deinstalliert und neu installiert,danach ging es .

Lg

Riza

okay. danke für die Info

 
Carl Schreiber:
Vielleicht liegt es an fehlenden ' wie im Beispiel?

hab ich auch schon probiert. leider nein

12
Neuer Kommentar