Du kannst auch aus den Deals die Commission herauslesen. Dort fällt sie auch an

Hi amando,

das ist richtig und funktioniert auch, aber ich möchte halt vor dem Trade sehen und berechnen, was mich erwartet.

Zudem kann man im Vorfeld zu jeder Positionsgröße die Kommission errechnen und somit sehen, ob der Trade sich überhaupt lohnt und ab wieviel Punkten er profitabel wird.

Gruß Uwe

 
Uwe Koeppe #:

Sie können die Kommissionskosten nicht voraussehen. Nur wenn ein Order (Deal) geschlossen wurde, werden Kommissionen abgezogen. 

 
Igor Widiger #:

Sie können die Kommissionskosten nicht voraussehen. Nur wenn ein Order (Deal) geschlossen wurde, werden Kommissionen abgezogen. 

Hallo Igor,

das ist so nicht ganz richtig. Der Broker gibt die Kommision vor und man kann sie über den Rechtsklick auf Symbole -> Spezifikationen einsehen, genau so wie die Swap-Gebühren oder die Handelszeiten.

Doch gibt es keinen Befehl in MQL um diese Größe auszulesen.

Hier mal ein Beispiel:



Gruß Uwe

 
Uwe Koeppe #:

Bei meinem Brocker ist die Kommission ausgeblendet:

Screenshot 2024-03-03

Dann sollte in Ihrem MetaEditor auch diese Funktion geben.

  double KommiSsion = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_COMMISSION);

Bei mir ist das nicht. Weil der Brocker es nicht zur Verfügung stellt.

 
Uwe Koeppe #:

Es gibt noch Varianten mit Classe 

#include <Trade/Trade.mqh>
#include <Trade/SymbolInfo.mqh>
CTrade m_trade;
CSymbolInfo m_symbol;
CPositionInfo  m_position;
CHistoryOrderInfo m_history;

Da müssen Sie aber selbst fällende Funktionen erstellen, oder einen Programmierer beantragen:

Hier ist ein Beispiel:

#include <Trade/Trade.mqh>
#include <Trade/SymbolInfo.mqh>
CTrade m_trade;
CSymbolInfo m_symbol;
CPositionInfo  m_position;
CHistoryOrderInfo m_history;


int OnInit() {

   return(INIT_SUCCEEDED);
}


void OnDeinit(const int reason) {


}

void OnTick() {

   for(int i=PositionsTotal()-1; i>=0; i--) // Gibt die Anzahl der offenen Positionen zurück
      if(m_position.SelectByIndex(i)) {

         //---
         double price_current = m_position.PriceCurrent();
         double price_open    = m_position.PriceOpen();
         double stop_loss     = m_position.StopLoss();
         double take_profit   = m_position.TakeProfit();
         datetime pos_time = m_position.Time();
         double com = m_position.Commission(); // Kommission der laufenden Order

         //---
         if(m_position.Symbol()== _Symbol) { // Prüft nach Symbol

            double pr_order = 10+com; // 10 als Positionprofit setzen funktion muss geschrieben werden.

            if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY) {
               if(pr_order > 20) { // 20 Profit Funktion, was erreicht werden soll
                  // Buy Order schliessen Funktion
               }
            } else {
               if(pr_order > 20) { // 20 Profit Funktion, was erreicht werden soll
                  // Sell schliessen Funktion
               }
            }


         }
      }
}// OnTick Ende

Hoffe das der Beispiel Verständlich ist.

PS: Habe ausprobiert und es geht nicht. Also gibt es keine Option.

 

Was Sie, aber tun können die Kommission im Strategietester einblenden.

commission2.jpg

 

im Strategie Tester kann/muss man die Kommission selber festlegen:


sonst such ich in der Handelshistorie nach dem letzten abgeschlossenen Handel und der "DEAL_COMMISSION" - zur Not muss man halt eine kleine Position öffnen und schließen, um so zur Kommission zu kommen.

 
Die Könnenmission wird im Strategie Tester berücksichtigt wenn du mit dem Broker verbunden bist. Du musst sie nur aus den Deals auslesen, und 7 Euro pro lot sind viel zu viel
 

Ich würde an ihrer Stelle  die kosten direkt bei einem Brocker berechnen.Ihr Brocker muss ihnen Auskunft zu den Kommisionen geben, zu  denen rechnen sie eben noch den Swap dazu, es gibt sehr gute kostenlose Anwendungen mit Swapübersichten für alle Symbole für Mt4, Mt5 weiß ich nicht.

Redigiert—Diskussionen, Empfehlungen oder Vorschläge zu Brokern, Produkten oder Dienstleistungen sind im Forum nicht erlaubt.

