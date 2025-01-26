Berechnung der Kommission und Swaps im EA - Seite 2
Du kannst auch aus den Deals die Commission herauslesen. Dort fällt sie auch an
Hi amando,
das ist richtig und funktioniert auch, aber ich möchte halt vor dem Trade sehen und berechnen, was mich erwartet.
Zudem kann man im Vorfeld zu jeder Positionsgröße die Kommission errechnen und somit sehen, ob der Trade sich überhaupt lohnt und ab wieviel Punkten er profitabel wird.
Gruß Uwe
Sie können die Kommissionskosten nicht voraussehen. Nur wenn ein Order (Deal) geschlossen wurde, werden Kommissionen abgezogen.
Sie können die Kommissionskosten nicht voraussehen. Nur wenn ein Order (Deal) geschlossen wurde, werden Kommissionen abgezogen.
Hallo Igor,
das ist so nicht ganz richtig. Der Broker gibt die Kommision vor und man kann sie über den Rechtsklick auf Symbole -> Spezifikationen einsehen, genau so wie die Swap-Gebühren oder die Handelszeiten.
Doch gibt es keinen Befehl in MQL um diese Größe auszulesen.
Hier mal ein Beispiel:
Gruß Uwe
Bei meinem Brocker ist die Kommission ausgeblendet:
Dann sollte in Ihrem MetaEditor auch diese Funktion geben.
Bei mir ist das nicht. Weil der Brocker es nicht zur Verfügung stellt.
Es gibt noch Varianten mit Classe
Da müssen Sie aber selbst fällende Funktionen erstellen, oder einen Programmierer beantragen:
Hier ist ein Beispiel:
Hoffe das der Beispiel Verständlich ist.
PS: Habe ausprobiert und es geht nicht. Also gibt es keine Option.
Was Sie, aber tun können die Kommission im Strategietester einblenden.
im Strategie Tester kann/muss man die Kommission selber festlegen:
sonst such ich in der Handelshistorie nach dem letzten abgeschlossenen Handel und der "DEAL_COMMISSION" - zur Not muss man halt eine kleine Position öffnen und schließen, um so zur Kommission zu kommen.
Ich würde an ihrer Stelle die kosten direkt bei einem Brocker berechnen.Ihr Brocker muss ihnen Auskunft zu den Kommisionen geben, zu denen rechnen sie eben noch den Swap dazu, es gibt sehr gute kostenlose Anwendungen mit Swapübersichten für alle Symbole für Mt4, Mt5 weiß ich nicht.
Redigiert—Diskussionen, Empfehlungen oder Vorschläge zu Brokern, Produkten oder Dienstleistungen sind im Forum nicht erlaubt.