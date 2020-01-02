OnTick offline
Ebenso ein gutes neues Jahr!
Ja klar, im Tester. Ich teste praktisch nur offline. Ctrl+F5 oder auf das entsprechende Knöpferl im Editor drücken.
=) Ich glaube, der Tester tut's nicht auf OSX. Ich kann ihn starten, aber bekomme da kein Symbol aktiviert, das Ding ist und bleibt leer.
Im Navigator kann ich per Rechtsklick auf den EA "Testen" wählen und dann tut sich was und ich kann ein Symbol und Zeitraum usw. wählen; das mit der Latenz ist sehr interessant btw.
Aber auch das Ding ist heute leer, als ob hier Ladenschluss ist und auch keine History-Daten geladen werden.
Der Zeitraum geht hier aber nur tageweise; ich brauche für meine aktuelle Arbeit aber nur Minuten.. und für meine Variablentests nur 3 Ticks..
Man müsste einen Chart nur in Zeitlupe abspielen können; ich kann aber nur wählen, über welche Tage ich meinen EA testen will.
.. vielleicht sollte ich mal die Doku zum Tester suchen =)
Hast du im Editor die Optionen eingestellt? Menüpunkt: Tools.
Im MT5 gibts sowieso nur ticks. Die kerzen moddelieren sich aus den Ticks. Die Periode ist das, wo es im chart pupliziert wird.
jeder tick hat auch einen zeitstempel, den kannst du auch auslesen.
im debugger kannst dir das gut ansehen
Was/Wo ist "im Debugger", Experten Tab?
Waren nicht eingestellt, hab ich jetzt.
Aber beim Klicken auf das grüne "Test starten" passiert nichts.
Bei STRG+F5 im Editor wird OnInit ausgeführt, aber nicht OnTick.
Bei mir wird mit (Ctrl+F5) der Tester im visuellen mode hochgefahren und fängt fleißig zu arbeiten an.
Hoffentlich kann hier jemand anderer weiterhelfen!
jetzt wollte ich es Dir aufnehmen und einen Link zum Bildschirmfilm schicken.. da zieht der Tester plötzlich Daten.. perfekt!
erstmal schlafen..
Vielen Dank für diesen super Support hier!
=) Ich glaube, der Tester tut's nicht auf OSX. Ich kann ihn starten, aber bekomme da kein Symbol aktiviert, das Ding ist und bleibt leer.
Früher war es so, dass das Terminal mit einem Broker - und sei es 'nur' Metaquotes und deren Demokonten - verbunden bzw. eingeloggt sein, damit es sich von dort die Parameter des Kontos holen kann, Kommission, Spread, ...
Jetzt kann man aber sehr viel einfacher eigene Symbole erstellen und im Tester auch die Parameter des Kontos ändern, könnte sich sein dass sich das geändert hat - aber bist Du irgendwo eingelogt?
Wenn nicht versuch mal Metaquotes Demos..
Ja, ich bin immer mit meinem Metaquotes Demo angemeldet.
Es klappt ja jetzt.. gestern abend bis ca. (oder Punkt..) 0:00 nicht.
Was nutzt der Tester, wenn er von den Marktzeiten abhängig ist.. aber Du sagst, dass man sich eigene Symbole erstellen kann, vielleicht klappen die ja zu Markt-geschlossen-Zeiten.
Muss man sich alles ansehen.. ist ne Menge..
Hallo & frohes neues!
Kann ich einen OnTick-Event simulieren, um zu MarktOffline-Zeiten entwickeln zu können?
Grüße,
Christian