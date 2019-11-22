Unterschiede bei POSITION_TIME / POSITION_TIME_UPDATE - Seite 2

Otto Pauser:
Es wird wohl die Verbindung zum Metaquotes-Servergewesen sein. Danke!

Da ist auch noch ein kleiner Bug drin Otto wirklich klitzelein :-)

dein Trade.Ask ist immer leer.

Erst so wird die Pos eröffnet

 if(Trade.TickIndex==1000)
      {
         
         Trade.PositionOpen(_Symbol,ORDER_TYPE_BUY,0.1,SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK),NULL,NULL);
         Trade.Report();
         DebugBreak();
      }

Zumindest bei mir

 
Bei mir ist Trade.Ask mit dem aktuellen Ask Preis befüllt.

void OnTick()
{
   if(!Trade.OnTick())
      return;   
 
   // ....  
}

da hast was rausgeschmissen vom Code.

 
bool CTradeExt::Refresh(void)
{
   PosOpened      = PositionSelect(_Symbol);
   if(PosOpened)<----------------------------------------------------------------------- wird ja nie true werden wenn die ERSTE Pos eröffnet werden soll.
     {
      if(!SymbolInfoDouble  (_Symbol,SYMBOL_ASK    ,Ask          )) return(false);
      if(!SymbolInfoDouble  (_Symbol,SYMBOL_BID    ,Bid          )) return(false);
      if(!PositionGetInteger(POSITION_TIME         ,PosTimeOpen  )) return(false);
      if(!PositionGetInteger(POSITION_TIME_UPDATE  ,PosTimeUpdate)) return(false);
      if(!PositionGetDouble (POSITION_PRICE_OPEN   ,PosPriceOpen )) return(false);
      if(!PositionGetDouble (POSITION_PRICE_CURRENT,PosPriceCurr )) return(false);
     }
   else
     {
         Ask          = NULL;
         Bid          = NULL;
         PosTimeOpen  = NULL;
         PosTimeUpdate= NULL;
         PosPriceOpen = NULL;
         PosPriceCurr = NULL;
     }
   return(true);
}
 
Da hast du vollkommen recht. Ich hab das aus meiner CTrade-Klasse rauskopiert und ...... naja, falsch halt.

So gehört es richtig:

bool CTradeExt::Refresh(void)
{
   if(!SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK,Ask)) return(false);
   if(!SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID,Bid)) return(false);

   PosOpened = PositionSelect(_Symbol);

   if(PosOpened)
     {
      if(!PositionGetInteger(POSITION_TIME         ,PosTimeOpen  )) return(false);
      if(!PositionGetInteger(POSITION_TIME_UPDATE  ,PosTimeUpdate)) return(false);
      if(!PositionGetDouble (POSITION_PRICE_OPEN   ,PosPriceOpen )) return(false);
      if(!PositionGetDouble (POSITION_PRICE_CURRENT,PosPriceCurr )) return(false);
     }
   else
     {
         PosTimeOpen  = NULL;
         PosTimeUpdate= NULL;
         PosPriceOpen = NULL;
         PosPriceCurr = NULL;
     }
   return(true);
}

Bin schon etwas entnervt wegen der vielen Schwierigkeiten. Sorry.

 
Teste mal die 2018.....da wurde was mit Debugbreak gefixed.


 
Nein, Danke. Ich hab bereits genug Zeit vertrödelt mit beta releases. Ich warte auf's nächste final build.

 
Habs für dich getan.

In 2224 funktioniert die DebugBreak() in deinem Exampel wieder richtig .

 
Oh, Danke! Ich warte aber trotzdem auf das nächste stable release. Aber gut zu wissen, daß es 'gefixt' wurde.

 
Die offizielle Veröffentlichung wurde für den 28. November angekündigt.
 
Wie kommt es das sie sich hier "tummeln" ?

Ich finde es sehr gut.

