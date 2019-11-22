Unterschiede bei POSITION_TIME / POSITION_TIME_UPDATE - Seite 2
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Es wird wohl die Verbindung zum Metaquotes-Servergewesen sein. Danke!
Da ist auch noch ein kleiner Bug drin Otto wirklich klitzelein :-)
dein Trade.Ask ist immer leer.
Erst so wird die Pos eröffnet
Zumindest bei mir
Da ist auch noch ein kleiner Bug drin Otto wirklich klitzelein :-)
dein Trade.Ask ist immer leer.
Erst so wird die Pos eröffnet
Zumindest bei mir
Bei mir ist Trade.Ask mit dem aktuellen Ask Preis befüllt.
da hast was rausgeschmissen vom Code.
Bei mir ist Trade.Ask mit dem aktuellen Ask Preis befüllt.
da hast was rausgeschmissen vom Code.
Oder du das falsche File gesendet.
Oder du das falsche File gesendet.
Da hast du vollkommen recht. Ich hab das aus meiner CTrade-Klasse rauskopiert und ...... naja, falsch halt.
So gehört es richtig:
Bin schon etwas entnervt wegen der vielen Schwierigkeiten. Sorry.
Hab wohl auf den falschen Knopf gedrückt ;)
Der Debugger hat aber wirklich große Probleme die beseitigt gehören.
Teste mal die 2018.....da wurde was mit Debugbreak gefixed.
Teste mal die 2018.....da wurde was mit Debugbreak gefixed.
Nein, Danke. Ich hab bereits genug Zeit vertrödelt mit beta releases. Ich warte auf's nächste final build.
Nein, Danke. Ich hab bereits genug Zeit vertrödelt mit beta releases. Ich warte auf's nächste final build.
Habs für dich getan.
In 2224 funktioniert die DebugBreak() in deinem Exampel wieder richtig .
Habs für dich getan.
In 2224 funktioniert die DebugBreak() in deinem Exampel wieder richtig .
Oh, Danke! Ich warte aber trotzdem auf das nächste stable release. Aber gut zu wissen, daß es 'gefixt' wurde.
Oh, Danke! Ich warte aber trotzdem auf das nächste stable release. Aber gut zu wissen, daß es 'gefixt' wurde.
Die offizielle Veröffentlichung wurde für den 28. November angekündigt.
Wie kommt es das sie sich hier "tummeln" ?
Ich finde es sehr gut.