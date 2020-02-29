Storage activation of MQL5 Storage failed [500] - Seite 2

Klick auf Dein Profil, dann ist links an der Seite der Link zum Service Desk - könnte vielleicht klappen: https://www.mql5.com/de/users/tfsystem/servicedesk.

Man kann denen Deutsch schreiben, die übersetzen sich das dann, bzw. es gibt auch welche die etwas Deutsch sprechen.

Denk daran alles möglichst genau beschreiben!

 
Leider ist der Link nicht vorhanden. Habe ihn in irgend einer Diskussion/Publikation mal gesehen aber nicht mehr gefunden.

Soso!

Das ist wohl ein Zeichen, dass diese (neue?) Identität nicht akzeptiert wird bzw. nur Leseerlaubnisse (oder so) hat. Log Dich ein unter Deinem uersprünglichen Namen - das eht doch, oder?

Nur als Beispiel im engl. Forum hat gerade jemand ganz über geklagt und sich tausendfach entschuldigt für eine zweite (oder mehr) IDs, mit der er wohl positive (für eigene) und negative (für konkurrierende) Produkte oder Signale verfasst hat: " biggest mistake I made in my life" .

Carl Schreiber:

Soso!

Das ist wohl ein Zeichen, dass diese (neue?) Identität nicht akzeptiert wird bzw. nur Leseerlaubnisse (oder so) hat. Log Dich ein unter Deinem uersprünglichen Namen - das eht doch, oder?

Nur als Beispiel im engl. Forum hat gerade jemand ganz über geklagt und sich tausendfach entschuldigt für eine zweite (oder mehr) IDs, mit der er wohl positive (für eigene) und negative (für konkurrierende) Produkte oder Signale verfasst hat: " biggest mistake I made in my life" .

Auch der alte Login aus 2015 hat keinen ServiceDesk.

Wenn ich betrügen will, dann würde ich das heimlich tun und hier nicht schreiben das ich mehrere Logins habe.

Ich benötige mehrere Login für Unterschiedliche Storages / Rechner, um meine Arbeit für mich von einander zu trennen.

Falls ich damit gegen irgend welche Regeln verstoße, bitte ich dies mir mit Angabe der Regel und des Paragraphen mit zu teilen.


Können Sie mir zeigen das bei Ihnen der Link ServiceDesk noch vorhanden ist?

 

Ich wollte nichts Böses unterstellen, nur darauf hinweisen, warum sich MQ schützen muss!

Hier mein Profile inkl. ServiceDesk:



Wie lauten denn die beiden Logins? Ich werde versuchen, sie löschen zu lassen, dann kann alles von Vorne beginnen - ok?

 
Carl Schreiber:

Ich wollte nichts Böses unterstellen, nur darauf hinweisen, warum sich MQ schützen muss!

Hier mein Profile inkl. ServiceDesk:



Wie lauten denn die beiden Logins? Ich werde versuchen, sie löschen zu lassen, dann kann alles von Vorne beginnen - ok?

Ich möchte nichts gelöscht haben, da sonst unter umständen ein Daten verlust entstehen kann.

Außerdem liegt es nicht an den Logins sonder an der Software vom Server oder MetaEditor für den Aktivierungsprozess.


Wie schon mehrfach gesagt, funktioniert der Storage bei meinem Login von 2015 auf allen Rechnern/Metatrader, nur die neuen

funktionieren überall nicht.


Können Sie nicht an den ServiceDesk das Problem mit dem fehlenden ServiceDesk-Link senden?

Das Problem müssen ja noch mehr haben, ich habe gerade noch ein Login erstellt.

Auch dieser hat den ServiceDesk-Link nicht und der Storage funktioniert auch nicht.

Also ist dies ein Problem seit neuerer Zeit, bei mir seit 08.2019, bei anderen weis ich das nicht.

 
Thorsten Fischer:
..

1.) Können Sie nicht an den ServiceDesk das Problem mit dem fehlenden ServiceDesk-Link senden?

..

2.) Also ist dies ein Problem seit neuerer Zeit, bei mir seit 08.2019, bei anderen weis ich das nicht.

add 1.) Nein, mein Link ist mit meinem Konto verbunden!

add 2.)  MQ hat sich in letzter Zeit umgestellt und Vieles verschärft und verändert. Sie haben auch aus der Vergangenheit gelernt - und so gilt pro Person darf es nur ein Konto geben, sonst darf man - offenbar - nicht mehr alles!

Es bleibt wohl nur, alle (neuen) IDs löschen lassen. Um das anzufragen, muss ich wissen welche, sonst kann ich nichts machen!

 
Carl Schreiber:

add 1.) Nein, mein Link ist mit meinem Konto verbunden!

add 2.)  MQ hat sich in letzter Zeit umgestellt und Vieles verschärft und verändert. Sie haben auch aus der Vergangenheit gelernt - und so gilt pro Person darf es nur ein Konto geben, sonst darf man - offenbar - nicht mehr alles!

Es bleibt wohl nur, alle (neuen) IDs löschen lassen. Um das anzufragen, muss ich wissen welche, sonst kann ich nichts machen!

Den Link ServiceDesk habe ich jetzt. Den bekommt man wenn man sich als Verkäufer registriert. Da sind wir dann bei dem nächsten Problem.

Der Link ServiceDesk, ist nur wenn man Probleme mit Finanzoperationen hat, zum Anfrage erstellen. Wie im Screenshot zulesen, sollen

Technische Fragen, die mit der Plattform, Webseite, Services und Besonderheiten der Programmiersprache MQL5 verbunden sind, können im Forum gestellt werden. Darüber hinaus können Sie hier Ihre Vorschläge und Anregungen hinsichtlich unserer Produkte hinterlassen.


Können Sie mir bitte mit teilen wo ich meine Technischen Probleme melden soll ?

Gibt es hier im Deutschen Forumsteil noch andere Moderatoren?

Soll ich das Problem im Englischen Forumteil stellen, dann in Deutsch oder Englisch?

  1. Es gibt keinen anderen deutschen Moderator.
  2. Natürlich kann man im englischen Forum fragen, aber auch da wird keiner weiterwissen - es funktioniert ja bei allen anderen.
 

Mir wurde gerade gesagt, dass es einen Fehler bei der Registrierung neuer Konten des Storage gibt - MQ weiß (inzwischen) davon und wird's ändern.

Inzwischen könnte Folgendes helfen:

Versuchen Sie, die folgenden versteckten Dateien manuell aus dem Verzeichnis / MQL5 zu löschen 

mql5.index.backup
mql5.content
mql5.index
experts.dat
und bitte erneut aktivieren.

aus: https://www.mql5.com/ru/forum/171164/page6#comment_13738554

