Möglichkeiten mehrere MT5 Instanzen ausführen zu lassen.
Och da wurde schon ne menge zu geschrieben hier im Forum.
Benutze auch mal die Suche.
https://www.mql5.com/de/search#!keyword=instanzen&module=mql5_module_forum
- www.mql5.com
Böse unterstellung, ich benutze immer die Suche bevor ich ein Thema erstelle. :(
Habe sogar die selbe Suche getätigt und da ist diesbezüglich nichts entsprechendes vorhanden.
Hast du Dir die Ergebnisse auch mal angesehn?
Ich weiss ja nicht wie lange du so im schnitt suchtst, aber oft suche ich mehrer Stunden lang und finde nichts. Ist sehr frustrierend, zumal man dann noch keinen Schritt weiter gekommen ist aber schon viel Zeit verplempert hat. :(
Und geht das nur mir so, oder ist die Suche anstrengender als alles andere? Werde da total matschig im kop.
Aber um auf eine entsprechende Antwort für dieses Thema zu kommen, bin ich vor kurzem darauf gestoßen, als ich die Beschreibung für den Start im portablem Modus las. (Toll und vorher 4h Ver-sucht. -.-)
Für die die evtl. auch mal danach suchen sollten: https://www.metatrader5.com/de/terminal/help/start_advanced/start (Gelber Kasten!)
- www.metatrader5.com
Hallo @Andreas Billmaier,
@Christian und alle anderen hier im Forum helfen gerne, in Ihrer Freizeit und ohne eigenen Vorteil (außer, dass Ihnen ebenfalls in der Crowd eines Tages geholfen wird).
Mehrere Instanzen laufen zu lassen, geht.
Du installierst dazu mehrere (gleiche oder durch einen Broker gebrandete) MT5 oder auch MT4 Instanzen in UNTERSCHIEDLICHEN Ordnern.
Bei der Installation werden unterschiedliche IDs und Verzeichnisse erstellt, so dass zunächst alle mql5 Ordner, Einstellungen, Set Files, Experten etc. disjunkt sind.
Du kannst sie manuell verlinken oder Dateien kopieren. Lizensierte ex5 Files bspw. werden auch in den anderen Instanzen EINES Rechners laufen, solange die Dateien in das MT Verzeichnis kopiert wurden.
Etwas schwieriger wird es, die zugehörigen Prozesse im Task Manager zu identifizieren - das war aber (noch) gar nicht gefragt ;-)
Also: Geht - ja; Installation - Advanced/erweitert und dann ein neues Verzeichnis angeben.
Danke Lars.
Ich hätte doch lieber auf googel verweisen sollen da wäre es der 5. Eintrag gewesen.
Naja es hinkt in dieser Forumssoftware an so einigen Ecken.
@Andreas Billmaier , das war einfach Wahrscheinlichkeits Rechnung . Du gehörst zu den 3-10 % die selber auch mal suchen.
Die zugehörigen Prozessen erkennt man:
Auf dem Prozess Rechtsklick -> Dateipfad öffnen
:-)
Das steht außer Frage und ich wollte damit natürlich auch niemand verurteilen nicht Helfen zu wollen. Ich selbst habe ja gerade die letzten Tage/Wochen viel Hilfe von Christian und Carl Schreiber erhalten.
Es bezog (vielleicht auch ein bisschen über^^) nur auf die Aussage die Suche MAL zu verwenden. :P Aber alles wieder gut. ;)
Danke für die ausführliche Antwort, das erklärt es natrürlich besser als nur dieser gelbe Kasten.^^
Christian:
Ich hätte doch lieber auf googel verweisen sollen da wäre es der 5. Eintrag gewesen.
Naja es hinkt in dieser Forumssoftware an so einigen Ecken.
Das witzige dabei ist, dass ich in Google ebenfalls gesucht hatte, nur hab ich natürlich diesen Eintrag übersehen bzw. überlesen -.- . Naja zu
meiner Verteidigung; Ich habe nur auf die Begriffe MT5 und Instanzen geachtet.^^
@Andreas Billmaier , das war einfach Wahrscheinlichkeits Rechnung . Du gehörst zu den 3-10 % die selber auch mal suchen.
Lass ich MAL gelten. ;P ^^
Danke, das ist gut zu Wissen. Wird sicher noch nützlich. :-)
Die Hilfe hat doch alles notwendige gesagt:
Dazu habe ich früher einmal bereits (soviel zur Suche) hier
(m)eine gut funktionierende Lösung beschrieben!
Du musst bei google immer als erstes MQL5 und dann das Thema wählen .
So suche ich immer.
Genauer wird es dann mit den Gänsefüsschen .
Gruß ...alles Gut Andreas. Das hier ist eine lockerer Haufen . :-)
Hallo,
welche möglichkeiten gibt es um mehrere MT5 Instanzen zu betreiben?
Z.B. um damit das Traden bei zwei unterschiedlichen Brokern in Echtzeit zu vergleichen.