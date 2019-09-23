Zusätzliche Abbuchung

Hallo Mitstreiter,


ich habe ein Signal abonniert, Kosten 30 Dollar laut Forum und laut MT4.

Nun habe ich gebucht und es wurden 5,70 Dollar mehr abgebucht, was scheinbar bei jedem Signal passiert. In den Kosten stehen 30 Euro und wenn ich verlängern möchte, tauchen plötzlich die 5,70 Euro wieder auf. Könnte das die Mehrwertsteuer sein? Sind exakt 19%.


Was soll das, weiß jemand etwas darüber?



Schöne Grüße

Michael

 
Ja da steht was in der Regeln

https://www.mql5.com/de/signals/terms/subscriber


ahhh, vielen dank. habe ich überlesen. allso alles nettopreise zzgl. mwst.


gut zu wissen


LG
Michael

 
Das ist neu und damit ist, wie ich gerade im MT4-Terminal 1220 feststelle, alles (Signale, VPS und Artikel aus dem Market) auf einen Schlag massiv teurer geworden!
 
Das ist in der eu auch nicht zulässig, es muss der preis mit steuern erscheinen
 
In der MT4-Terminalversion 1220 erscheinen die Preise, im Market-Tab und beim Buchen eines VPS, inklusive Umsatzsteuer. In der Version 1170 sieht man es erst beim Bezahlen, zumindest über PayPal. Nur auf der Website werden die Preise netto angezeigt. Da müsste zumindest stets dabeistehen, dass eine landesabhängige Umsatzsteuer dazukommt.

 
Richtig :-) man fragt sich was sie all die Jahre mit den Steuern gemacht haben ....

 
signalfollower:

In der MT4-Terminalversion 1220 erscheinen die Preise, im Market-Tab und beim Buchen eines VPS, inklusive Umsatzsteuer. In der Version 1170 sieht man es erst beim Bezahlen, zumindest über PayPal. Nur auf der Website werden die Preise netto angezeigt. Da müsste zumindest stets dabeistehen, dass eine landesabhängige Umsatzsteuer dazukommt.

Auch das ist unzulässig, in der eu haben die preise sämtliche steuern und abgaben zu enthalten. Das wird ein internationales unternehmen ja hinkriegen

 

Soweit ich weiß, muss der zu zahlende Preis nur vor dem Kauf bekannt sein. Das tut es aber auch, wenn man das Update auf die 1220 zugelassen hat. Man kann ja nur über das Terminal kaufen und dort wird es dann ja angezeigt und man kann den Kauf dann noch ohne Kosten abbrechen. Jedenfalls ergaben das meine Tests mit einem 1220er Terminal. Wer allerdings noch 1170er Terminals nutzt, wie ich, und darüber kauft, erlebt die Überraschung, die dem Thread-Eröffner leider passiert ist. Juristisch gesehen hätte er sicher das Recht auf Annullierung des Kaufs. Ich denke schon, dass die Website das auch bald anzeigen wird. Höchst ärgerlich ist diese massive Preiserhöhung in jedem Fall!

Edit: Mittlerweile wird auch beim Klick auf den Kaufen- oder Mieten-Button über die Website der Preis inklusive Umsatzsteuer angezeigt.

