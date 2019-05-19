ChartApplyTemplate

Neuer Kommentar
 

hallo,


wennich die Funktion verwende, dann deaktiviert sich der EA auf dem Template.

gibts eine chance den wieder einzuschalten? Bzw das Template anders zu laden?


https://www.mql5.com/de/docs/chart_operations/chartapplytemplate


danke

 
amando:

hallo,


wennich die Funktion verwende, dann deaktiviert sich der EA auf dem Template.

gibts eine chance den wieder einzuschalten? Bzw das Template anders zu laden?


https://www.mql5.com/de/docs/chart_operations/chartapplytemplate


danke

Wie wendest du denn die Funktion an ? In der Erklärung zur Funktion wird deutlich das nur ein mql5 Programm mit "Handelsrechten" auch der danach neu geladene EA "Handelsrechte" bekommt.

 
Christian:

Wie wendest du denn die Funktion an ? In der Erklärung zur Funktion wird deutlich das nur ein mql5 Programm mit "Handelsrechten" auch der danach neu geladene EA "Handelsrechte" bekommt.

Ja das ist ja mein problem


Ich hab die button 1,2,3 naked wo ich das profil gespeichert habe

eigentlich liegen auf allen profilen der gleiche ea, das sind die button rechts oben, weil auf dem ipad die tradeeingabe schrott ist, hab ich mir halt das terminal gebastelt


hinter dem button click liegt einfach die funktion,kann ich jetzt am ipad nicht einfügen


im template ist der ea. It trade allowed gespeichert

wenn ich einen währungs change mache läuft er weiter, beim template nicht

 

Ich hab schon überlegt, den ea zu entfernen und wieder reinzulacen

aber ich habe keine funktion für das reinladen gefunden

 
amando:

Ich hab schon überlegt, den ea zu entfernen und wieder reinzulacen

aber ich habe keine funktion für das reinladen gefunden

Jemand eine idee?

 

ich hab mir die Doku unter "F1" nochmals zur gemüte geführt, absichtlich die Englische, weil die Deutsche ist unlesbar.


geht das Umschalten zwischen Templates das ein EA handeln kann nur mit einem EA und nicht mit einem Indi? kann man die Doku so auslegen?


https://www.mql5.com/en/docs/chart_operations/chartapplytemplate

Documentation on MQL5: Chart Operations / ChartApplyTemplate
Documentation on MQL5: Chart Operations / ChartApplyTemplate
  • www.mql5.com
Applies a specific template from a specified file to the chart. The command is added to chart messages queue and will be executed after processing of all previous commands. The Expert Advisor will be unloaded and will not be able to continue operating in case of successful loading of a new template to the chart it is attached to. If the...
Neuer Kommentar