ChartApplyTemplate
hallo,
wennich die Funktion verwende, dann deaktiviert sich der EA auf dem Template.
gibts eine chance den wieder einzuschalten? Bzw das Template anders zu laden?
https://www.mql5.com/de/docs/chart_operations/chartapplytemplate
danke
Wie wendest du denn die Funktion an ? In der Erklärung zur Funktion wird deutlich das nur ein mql5 Programm mit "Handelsrechten" auch der danach neu geladene EA "Handelsrechte" bekommt.
Ja das ist ja mein problem
Ich hab die button 1,2,3 naked wo ich das profil gespeichert habe
eigentlich liegen auf allen profilen der gleiche ea, das sind die button rechts oben, weil auf dem ipad die tradeeingabe schrott ist, hab ich mir halt das terminal gebastelt
hinter dem button click liegt einfach die funktion,kann ich jetzt am ipad nicht einfügen
im template ist der ea. It trade allowed gespeichert
wenn ich einen währungs change mache läuft er weiter, beim template nicht
Ich hab schon überlegt, den ea zu entfernen und wieder reinzulacen
aber ich habe keine funktion für das reinladen gefunden
Jemand eine idee?
ich hab mir die Doku unter "F1" nochmals zur gemüte geführt, absichtlich die Englische, weil die Deutsche ist unlesbar.
geht das Umschalten zwischen Templates das ein EA handeln kann nur mit einem EA und nicht mit einem Indi? kann man die Doku so auslegen?
https://www.mql5.com/en/docs/chart_operations/chartapplytemplate
