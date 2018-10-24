Indikator überlagern
Mql4 kannte zB die Funktion iRSIOnArray() - so was gibt's in Mql5 nicht mehr - aber irgendwo in den Doks sollte stehen wie man einen Indikator auf einen anderen anwendet.
Aber vielleicht hilft Dir ja dieser Artikel: "Anwenden von Indikatoren auf Indikatoren".
Danke, werd ich mir mal ansehen, hatte gehofft, das kann man in einen ea gleich direkt machen ohne einem indikator zuerst zu basteln
Jetzt fällt mir das erst auf, obwohl ich beide male die selben standard indis habe welche mitgeliert werden, auf dem pc zeichnet er mir die ma linie basirend auf den chart, am vps basirend auf den cci. Na ich teste das mal mit dem indi selbst schreiben, dann passt es hoffentlich
iMA & Co nehmen als letztes Argument entweder ENUM_APPLIED_PRICE oder handle.
Damit ist Anwenden von Indikatoren auf Indikatoren möglich.
hallo Otto,
hast DU ein Beispiel wie das funktionieren könnte?
btw, das Problem mit der Darstellung habe ich gefunden ;-)
Edit:
lesen lernen hilft, das mit dem Handle ist eigentlich gar kein Problem in einen EA einzufügen
CCIHandleshort=iCCI(_Symbol,PERIOD_M5,50,PRICE_TYPICAL); ArraySetAsSeries(CCIshort,true); MAonCCIHandle=iMA(_Symbol,PERIOD_M5,25,0,MODE_EMA,CCIHandleshort); ArraySetAsSeries(MAonCCI,true);
Danke für den Tipp Otto
lg
amando
Hallo,
mit iCustom bzw iMA, iCCi kann ich ja jeden indikator in einem ea verwenden
wenn ich allerdings auf einem chart, einen MA über einen Oszilator lege, dann berechnet sich der MA ja aus dem Oszilator, oder liege ich da falsch?
wenn dem so ist, wie kann ich das einem EA im Handle mitgeben? bzw geht das überhaupt?
amando