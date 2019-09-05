EA Lizenz - Seite 2
Hallo,
und wie war die Antwort. Ich schlage mich mit einem ähnlichen Problem rum.
Bei mir erscheinen die gekauften Indikatoren nicht im Terminal Market. Wenn einer dazu etwas sagen kann ? Danke im voraus !
Frag den Broker. Die im Markt des Terminals kommen über den.
Ansonsten müsste, wenn der Indikator im richtigen Verzeichnis liegt, er im Navigator-Fenster (rechter Mausklick -> Aktualisieren) unter Indikatoren erscheinen - dann kann man ihn starten.
EllyMaus:
Es dauert in der Regel 24 Stunden, bis das gekaufte Produkt auch im Terminal als "gekauft" sichtbar ist. Entweder du wartest die 24 Stunden oder du klickst in der mql5-Website auf der Produktseite auf "Installieren" und suchst dann auf dem PC das Verzeichnis des Terminals. Dort dann die Terminal- .exe Datei auswählen, damit die Website weiß, wo installiert werden soll.
LG Heiner
So weit habe ich das schon verstanden. Es geht um einen gekauften der trotz und korrekter Anmeldung in der Community bei mir im Markt nicht gezeigt wird.
Das heisst, es zeigt mir gar nichts an ! Das Übel liegt nicht beim Broker sondern bei meinem PC.
Hallo Heiner, das Produkt funktioniert schon einwandfrei auf einem anderen Windows 10 - Rechner. Ich habe hier noch Windows 7.
Ausserdem habe ich den MT4 mal von MetaQuotes installiert und nicht von meinem Broker. Ich sehe dann alle anderen angebotenen Produkte, aber nicht meine gekauften von MQL5.com
Verhindert eine Firewall das, keine Ahnung ?
Und damit komme ich auch nicht weiter, ich finde keine dat-Files.
Liegt hier die Lösung ?
Hast du denn wirklich den MT4 installiert? Prüfe das bitte mal.
Vielleicht hast du den MT5 installiert....
Nein, ist schon richtig, MT4. Vielleicht kann Carl mir das näher erklären ? Wäre echt dankbar. -->das gleiche problem: https://www.mql5.com/de/forum/292040
Frozen heißt, ja blockiert, also noch nicht abgebucht, oder noch nicht gekauft..
Warte mal den EoD (die Verarbeitung des End-Of-Day) ab.
Carl, die sind schon aktiviert, also nutzbar. Auf einem anderen Rechner, der mir nicht zur Verfügung steht, wurde der Indikator schon von meinem Account geladen und aktiviert.
Dann liegt es wohl daran, Du kannst nichteinen EA auf zwei verschiedenen PC installieren!