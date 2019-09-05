EA Lizenz - Seite 3

Warum sollte das nicht gehen, ich habe 5 Aktivierungen und der Programmierer hatte mich auch gebeten es auf einem anderen PC zu probieren.

Er selbst hatte hatte auch eine von den 5 zum testen aktiviert, bleiben noch 3 übrig. Aber ich werde ihn noch einmal explizit fragen, er wollte sich heute nochmals melden. 

 
EllyMaus:


Richtig, mein Fehler - dann warte mal auf Morgen.

