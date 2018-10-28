Hurra, build 1930 ist bei meinem Broker installiert worden.

Neuer Kommentar
 

Ich bin gespannt.

Ich habe die Menüpunkte Help->Check Desktop Update>Latest Release Version / Latest Beta Version ausprobiert.

Ist anscheinend noch nicht implementiert, wird schon werden.

Diese Menüpunkte halte ich für sehr sinnvoll.

Diesmal ein Lob an Metaquotes.

 

Verbesserung gefunden!

Precompiler Directiven können jetzt auch in nur EINER Zeile geschrieben werden.

void CBullPowerPanel::OnClick_Logo()
{
   #ifdef _DEBUG Print("Logo clicked"); #endif
}

Vorher benötigte man zumindest 2 Zeilen:

void CBullPowerPanel::OnClick_Logo()
{
   #ifdef _DEBUG Print("Logo clicked"); 
   #endif
}
 
Otto Pauser:

Verbesserung gefunden!

Precompiler Directiven können jetzt auch in nur EINER Zeile geschrieben werden.

Vorher benötigte man zumindest 2 Zeilen:

Ne ne ne Otto, so leicht bekomst du keine Rosen.


Schönen Sonntag

 
Christian:

Ne ne ne Otto, so leicht bekomst du keine Rosen.

Schönen Sonntag

Versteh ich nicht. Wieso sollte ich Rosen bekommen?

Ebenso, Schönen Sonntag!

Neuer Kommentar