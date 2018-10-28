Hurra, build 1930 ist bei meinem Broker installiert worden.
Verbesserung gefunden!
Precompiler Directiven können jetzt auch in nur EINER Zeile geschrieben werden.
void CBullPowerPanel::OnClick_Logo() { #ifdef _DEBUG Print("Logo clicked"); #endif }
Vorher benötigte man zumindest 2 Zeilen:
void CBullPowerPanel::OnClick_Logo() { #ifdef _DEBUG Print("Logo clicked"); #endif }
Ich bin gespannt.
Ich habe die Menüpunkte Help->Check Desktop Update>Latest Release Version / Latest Beta Version ausprobiert.
Ist anscheinend noch nicht implementiert, wird schon werden.
Diese Menüpunkte halte ich für sehr sinnvoll.
Diesmal ein Lob an Metaquotes.