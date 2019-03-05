Signal für MT4 klappt nicht
Hast du die MT4 in eigens dafür benannte Ordner auf dem Laufwerk C installiert oder der Installation freien Lauf gelassen?
Ist pro Broker ein Ordner
Das kommt, nachdem ich den einen Broker MT4 gelöscht habe, mit dem sich die Signaler immer geöffnet haben.
Was für Ordner? /portable?
Hi Danke hat sich bereits erledigt. War wohl ein riesen Bug seitens mt4. Hab alles gelöscht und nochmal sauber installiert. Jetzt gehts
Hallo,
folgende Ausgangslage: ich habe auch meinem Desktop 3 MT4 von verschiedenen Brokern installiert.
Ich möchte bei dem Broker FBS ein Signal laufen lassen, was ich über diese Seite hier kaufen will.
Problem ist aber, dass ständig von dem anderen Broker der MT4 aufgeht von meinem Desktop, obwohl ich dort nicht eingeloggt bin.
Autostart hab ich auch schon geschaut.
Kann mir einer helfen? Danke