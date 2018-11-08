Fragen zu VPS, EA Migration & allgemeines (MT4)
Ich habe leider keine Erfahrung mit dem VPS von Metatrader, ich kann Dir daher nur empfehlen, es erst einmal mit einem Demokonto versuchen und alles ausprobieren!
Viel Erfolg!
Micrurus:
Hallo zusammen,
nachdem das Thema VPS seit etw einem Jahr auf Eis lag,
möchte ich mich doch nun umständehalber damit neu befassen.
Da die Einrichtung der Servers und die Migration ein "Echtgeld"
Konto betreffen, würde ich gerne vorher noch ein paar Sachen
wissen. Wäre schön enn mir der eine oder andere dabei helfen könnte ;)
Zur Zeit habe ich nur für meine EA´s einen kleinen Extra-Rechner
laufen, welchen ich nur über das We ausschalte. Läut bisher alles
gut (und da meine ersten VPS Erfahrungen nicht so gut waren, passte
so auch alles). Nun wird der Rechner andersweitig benötigt, daher der
Umstieg auf den von MetaQuotes angebotenen VPS.
Nun ein paar Fragen ;)
1) Aktuell laufen zwei EA´s auf ein Symbol (parallel in zwei Charts).
Wenn ich jetzt den Server aboniere, und die EA´s migriere, sollte das
doch problemlos gehen oder ? Nach der Migration sollte das Autotrading
im Terminal deaktiviert sein und ich könnte die Charts im Terminal schließen ?
Antwort: Ja-Genau
2) Kann ich später irgendwo sehen welche EA´s auf welche Symbole mit
welchen Einstellungen auf dem Server laufen ?
Antwort: Du kannst jedem Chart eine EA zuordnen. Bei gleichen Paaren und mehreren EAs musst Du für jedes Paar ein CHART öffnen und die EA zuordnen.
3) Wenn ich Einstellungen am EA auf dem Server verändern will, wie mache
ich dies ? Chart im Terminal öffnen, EA "draufziehen", die entsprechenden
Einstellungen verändern, gleiche Magic-No. wie den laufenden EA verwenden
und dann erneut synchronisieren ? Muss nur der veränderte EA synchronisiert
werden oder beide (auch wenn beim zweiten EA keine Einstellungen verändert
wurden) ?
Anwort: Nur die eine. Alles genau programmieren wie auf Deinem Heim PC. Auf dem Heim-PC natürlich vorher Auto-Trading deaktivieren, dann kannst Du dort Dir die Einstellungen abgucken und auf den Server übertragen.
4) Wie kann ich einen EA vom Server wieder entfernen ? Hatte der bei Anleitung
zum VPS nur die Möglichkeiten gesehen, das Hosting komplett zu beenden oder
zu "pausieren (was gleichbedeutent zum Schließen des Terminals sein soll, dabei
müsste der EA ja wieder weiter laufen, sobald die Pause beendet wurde).
Antwort: Links im Navigator auf die EA klicken, rechte Maustaste-Delete
Würde mich über hilfreiche Informationen zu meinen Fragen freuen und
wünsche ein sonniges Wochenende ;)
Danke und Gruß, Manuel
Gruß
Rainer
Hallo Rainer,
danke für die hilfreichen Antworten.
Kurze Frage noch zur zweiten Frage .... nur ein EA pro Chart ist klar. Wollte eigentlich wissen, ob man sehen kann welche EA´s auf dem Server laufen.
Im Terminal selber können ja alle Charts geschlossen werden. Kann ich dann später nachschauen welche(r) EA genau auf dem VPS läuft und auch ggf.
die Einstellungen des EA´s sehen und auf welchen Chart (Instrument) dieser ausgeführt wird ?
Schönes Wochenende und Gruß, Manuel
Hallo.
Hallo Herbert,
da gibt es zahlreiche Erklärungen dazu - eine Anleitung sollte aber auch von dem (seriösen?) Entwickler oder Verkäufer kommen.
Du speicherst die Datei zunächst auf dem Rechner, auf dem MT4 läuft (dieser Hinweis bezieht sich auf ein evtl. betriebenen VPS oder auf mehrere Rechner zu Hause). Alternativ hast Du die Datei mit der Endung .ex4 in der Zwischenablage (ctrl-c).
Du öffnest das MT4 Terminal und machst folgendes:
1. Data Folder öffnen:
2. MQL4 Folder öffnen:
3. Expert Folder öffnen:
Dort fügst Du die Datei ein. Ich gehe davon aus, dass keine DLL oder andere Dateien/Libraries mitgesendet wurden, sondern nur der EA mit einer .ex4 Datei.
Danach muss das Terminal bzw. der Navigator aktualisiert werden. Du kannst auf dem Expert Baum des Terminals mit rechts klicken und "Aktualisieren" drücken oder besser noch das MT4 neu starten.
Voila: Der Expert wird angezeigt und kann den Charts zugefügt werden.
Die bessere Variante und auch günstiger ist ein Windows Server bei Strato ordern und dort einfach eine MT4 Plattform drauf und einstellen.
Kosten sind 30 Euro cirka (eher weniger) in 3 Monaten. Läuft stabiler und besser als ein VPS Server wenn man mich fragt.
Vorsicht mit normalen Servern!!
Die meisten Anbieter werden nicht garantieren, dass die techn. Downzeiten (Software & Hardware-Updates, ...) am Sa So passieren, wenn die Börsen zu sind.
Meistens sind die unter der Woche, wenn weniger Leute spielen, surfen, ...
