Copy Tick Wert
In der Doku zu CopyTicks
https://www.mql5.com/de/docs/series/copyticks
findest du den Hinweiß das wenn der "count" nicht angegeben wird er ein default Wert von 2000 Ticks liefert.
Also passt dein "count" nicht.
copied = CopyTicks ( _Symbol , tick , COPY_TICKS_ALL , 1000 , 0 ); int CopyTicks( string symbol_name, // Symbolname MqlTick& ticks_array[], // Array für das Empfangen von Ticks uint flags=COPY_TICKS_ALL, // Flagge, die den Typ von Ticks bestimmt ulong from=0, // das Datum, von dem an Ticks abgerufen werden uint count=0 // Anzahl der Ticks, die entgegengenommen werden müssen );
Erkennst du es selber ?
Gruß
- www.mql5.com
In der Doku zu CopyTicks
https://www.mql5.com/de/docs/series/copyticks
findest du den Hinweiß das wenn der "count" nicht angegeben wird er ein default Wert von 2000 Ticks liefert.
Also passt dein "count" nicht.
Erkennst du es selber ?
Gruß
gibts auch sinnvolle kommentare?
Wie sinnvoll ist denn deine Tabelle in Russisch ?
Zurück zu CopyTicks() ..du hast den Übergabe Parameter "count" mit 0 angegeben ergo liefert dir CopyTicks immer 2000 Ticks.
Ich hoffe das es nun sinnvoll genug ist .
Gruß
Wie sinnvoll ist denn deine Tabelle in Russisch ?
Zurück zu CopyTicks() ..du hast den Übergabe Parameter "count" mit 0 angegeben ergo liefert dir CopyTicks immer 2000 Ticks.
Ich hoffe das es nun sinnvoll genug ist .
Gruß
das hab ich auch gerade gesehen, also die hab ich nicht reinkopiert, ich hatte hier ein anderes bild drin ;-)
Die Frage stellt sich noch, wie bekomme ich den Tickwert von vor xx Sekunden?
Die Frage stellt sich noch, wie bekomme ich den Tickwert von vor xx Sekunden?
Einfach die Doku. des Befehls (link siehe oben!!) lesen, getreu dem Motto Hilf Dir selbst, dann hilft Dir Gott!
wenn Du in der Mitte der Url das /de/ gegen /ru/ austauscht kriegst Du die russische Erklärung:
https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyticks.
Aber Du kannst sicher sein, Lesen bringt Dir hier keiner bei :(
Außerdem gibt es da ja auch Beispiele - hmm, leider auch voller Buchstaben. :(
- www.mql5.com
eine weitere Frage zu 2 Print Funktion.
kopiert er hier die Werte des 47 Ticks? von beginn oder von Ende weg?
Lass dir einfach 3 Werte ausgeben und dann siehst du anhand der Zeit die Reihenfolge.
Gruß
wenn Du in der Mitte der Url das /de/ gegen /ru/ austauscht kriegst Du die russische Erklärung:
https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyticks.
Aber Du kannst sicher sein, Lesen bringt Dir hier keiner bei :(
Außerdem gibt es da ja auch Beispiele - hmm, leider auch voller Buchstaben. :(
siehst Carl, genau das ist dar Problem, bringts eine ordentliche Doku raus, dann wäre das alles kein Problem. Wenn die Doku in jeder Sprache was anderes erzählt und die deutsche ist besonderer Schrott, dann ist das halt auch nicht so einfach.
Was ich schon gar nicht verstehe, das ihr Mods hier immer glaubt, die Weisheit mit dem Löffel gefressen zu haben und alle sind hauptberufliche Progger.
und bevor noch kommt, das steht alles da, dann bitte mal ein Beispiel aus der Doku.
TimeCurrent
Gibt den lezten bekannten Wert des Servers, Zeit Des Erhaltes der letzten Quotation für ein der gewaehlten in "Markt Durchsicht" Symbole. Im Bearbeiter OnTick() gibt diese Funktion die Zeit des erhaltenen verarbeiteten Ticks. In anderen Faellen (zB, Aufruf in Bearbeitern OnInit(), OnDeinit(), OnTimer()usw) das ist – Zeit des Erhaltes der letzten Quotation für jedes Symbol, das in "Markt Durchsicht " zugaenglich ist, dieselbe Zeit, die im Titel dieses Fensters gezeigt wird. Zeitwert wird auf dem Handelsserver gebildet und hängt von Zeiteinstellungen im Benutzercomputer nicht. Es gibt zwei Varianten der Funktion.
hoffe Du willst mir jetzt nicht erklären, das diese eigenartigen Sätze etwas mit Deutsch zu tun haben. Leider ist es im Englischen auch nicht viel besser.
Wenn Metaquotes schon versucht, die Leute zum umstieg auf MT5 zu bewegen, dann wären brauchbare Mods mal ein erster Anfang.
hoffe Du willst mir jetzt nicht erklären, das diese eigenartigen Sätze etwas mit Deutsch zu tun haben. Leider ist es im Englischen auch nicht viel besser.
Da muss ich amando zustimmen !
Sie kapieren einfach nicht das eine eindeutige und klare Dokumentation in allen technischen Fachrichtungen unabdingbar ist.
Ständig werden neue Broker akquiriert und pompös zu Text gebracht aber mal an einfachen grundsätzlichem Wichtigem passiert nichts.
Für die Hauptzielgruppe "Wasser und Brot Kunden" ist der Einstieg sehr schwer.
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Hallo,
mal eine Frage zur dieser Funktion, ganz klar ist mir nicht was hier rauskommen soll.
ich habe hier auch noch das Missverständnis zwischen Sekunden und Millisekunden.
soweit mal gut, das Start und End_date ist ja klar, jedoch bring TimeCurrent() die Zeit ja nur in Sekunden. Daher multipliziere ich diese mit 1000 für die Funktion.
wenn ich jetzt mir das Ergebnis ansehe,
dann bekomme ich, wie man sieht das Jahr 2013 zurück. was mir ja schon gar nicht klar ist.
was ich auch nicht verstehe, die Funktion Copy Range kopiert 13381 Ticks, die Funktion Copy Ticks 2000, woher nimmt die Funktion die 2000 wenn ich nur 1000 eingetragen habe?????
eine weitere Frage zu 2 Print Funktion.
kopiert er hier die Werte des 47 Ticks? von beginn oder von Ende weg?
wie könnte ich ihm sagen, das ich den Bid Tickwert will, welcher 5 Sekunden zurück liegt?
amando