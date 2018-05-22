Kopierschutz für EA`s bzw. MQL - Seite 2

Ein kleines Testprogramm hier angehängt als Demo für eine Zeitlizenz.

Es zeigt hilfreichen informationen in der rechten oberen Ecke des Charts und die Lizenz endet am 30.04.2018

Info

Eine echte Alternative zur Funktion Comment().

Wie Info realisiert, und vor Allem einfachst verwendet wird,  habe ich vor in einem Artikel demnächst zu veröffentlichen.

@Otto Pauser:


Danke für dein Angebot! Derzeit bin ich mit einem Freelancer im Test betreffs einer Lösung mit 2 Indikatoren (ohne separaten Server)


Das bedeutet das ein User ein separates Programm erhält, in dem er einen Hash kreieren kann, den er dann mir schickt. Ich bestätige den mit einem neuen Hash welchen er dann in das Programm einträgt, womit die Bestätigung der Gültigeit erfolgt und der EA das arbeiten beginnt.


Ich komme aber umgehend wieder auf dich zu, sowie das Ergebnis dessen negativ sein sollte.


Danke!

