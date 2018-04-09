Alarm: Grundeinstellung ändern

Ich würde gerne wissen, ob man die Grundeinstellungen (Verzögerung, Wiederholung und Dateivorauswahl bei Aktion Ton) im Alarm Editor dauerhaft geändern kann. Wenn ja, wie?


Danke

Hans-Jürgen

 
Ich kenne keinen Alarm Editor!
 
Carl Schreiber:
Ich kenne keinen Alarm Edito

Terminal - Reitet: Alarme - dann rechte Maustaste und  "Erstellen". Dann geht Fenster mit Namen Alarm Editor auf.

 

"Terminal - Reitet: Alarme" - Kannnitverstan!

BTW: Mt5 oder Mt4?

 
Carl Schreiber:

"Terminal - Reitet: Alarme" - Kannnitverstan!

BTW: Mt5 oder Mt4?

Ich würde gerne die 3 markierten Eingabe standardmässig mit anderen Werten dauerhaft versehen.


Lösung für MT5 wäre gewünscht (MT4 benutze ich nur noch für Strategietests)


Danke für die Bemühungen

 

Das überrascht mich jetzt. Ich habe (zwar) mt5 auf meinem PC (aber noch nicht wirklich damit gearbeitet), aber weder die Hilfe des MT5-Terminals noch die des Editors kennen "Alarm" geschweige denn "Alarm Editor", auch die Suchfunktion hier bringt kein Ergebnis. :(

Ich kenne (und mt5 anscheinend auch) nur das hier: https://www.metatrader5.com/de/terminal/help/startworking/settings unter "Ereignisse".

Wie kommst Du denn zu Deinem Bild?

Ach! Hast Du schon mal auf das "?" Deines Fensters geklickt?

Es geht hier nicht um EInstellmöglichkeiten im Programm MT5 (da habe ich schon alles probiert)

Ich suche vielmehr die Systemdatei die zu edieren wäre. Also ganz weit drin im System.

Aber danke für die Mühe.

 

Ich habe jetzt gefunde, wo das erläutert wird: https://www.metatrader5.com/de/terminal/help/performing_deals#alert

Aber, es scheint so, dass Alerts immer einen automatischen Ablauf haben! Die maximale Dauer hängt vom Zeitrahmen des Charts ab "Für den Monats-Zeitrahmen beträgt die Ablaufzeit 2 Monate."

Die Alerts werden in der Datei ...\Terminaldata\bases\alerts.dat gespeichert.

Die Daten sind aber in einem nicht dokumentierten Binärformat und werden ausserdem nur bei Beendigung des Terminals aktualisiert.

Es ist also nicht sinnvoll da drin herumzufummeln.

alerts.dat

 
Otto Pauser:

Die Alerts werden in der Datei ...\Terminaldata\bases\alerts.dat gespeichert.

Die Daten sind aber in einem nicht dokumentierten Binärformat und werden ausserdem nur bei Beendigung des Terminals aktualisiert.

Es ist also nicht sinnvoll da drin herumzufummeln.


Danke für die Antwort.
Ja, dort werde die aktuell hinterlegten Alarme anbelegt. Und Finger weg ist da , di bestee vorgehensweise.

Allerdings ist die Datei nicht das Thema. Ich wollte nur wissen, wie man die default einstellungen das Fensters "ALarm Editor" ändern kann.

Scheint nicht zu gehen.

