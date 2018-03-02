Öffnen einer Order mit 3 EMAs
- MT4 - Code gehört in den Thread ganz unten!! Ich Werde ihn später verschieben!
- Wenn Du Code postest benutze Alt+S - das kannst Du selber machen (bearbeiten..)
- Das: if(MAkurz>MAmittel>MAlang) gibt's nicht - bzw. führt in der Abarbeitung zu if(true>MAlang) da true==1 ist also zu if(1>MAlang)
- Du meintest wahrscheinlich:
if(MAkurz>MAmittel && MAmittel>MAlang) ...
- Es gibt a) einen Debugger (F5), um herauszufinden was da vorgeht und b) es gibt zB. Comment():
Comment("check: ",(string),(MAkurz>MAmittel>MAlang)," ",MAkurz," ",MAmittel," ",MAlang);
So kann man selber (schneller) herausfinden wo es hackt!
Carl Schreiber:
So kann man selber (schneller) herausfinden wo es hackt!
- MT4 - Code gehört in den Thread ganz unten!! Ich Werde ihn später verschieben!
- Wenn Du Code postest benutze Alt+S - das kannst Du selber machen (bearbeiten..)
- Das: if(MAkurz>MAmittel>MAlang) gibt's nicht - bzw. führt in der Abarbeitung zu if(true>MAlang) da true==1 ist also zu if(1>MAlang)
- Du meintest wahrscheinlich:
- Es gibt a) einen Debugger (F5), um herauszufinden was da vorgeht und b) es gibt zB. Comment():
So kann man selber (schneller) herausfinden wo es hackt!
Danke für den Hinweis, ich gelobe Besserung!
Bin noch blutiger Anfänger!
Den Code habe ich auch schon probiert, funktioniert aber leider auch nicht!
if(MAkurz>MAmittel && MAmittel>MAlang) ...
Schon wieder einer der mit mql4 anfängt und nicht mit mql5
Ich versteh es einfach nicht.
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Hallo,
ich habe ein Problem mit dem öffnen einer Order mit 3 EMAs.
Ich möchte gerne, dass meine Order eröffnet wird, wenn der 10 EMA über dem 20 EMA liegt und der 20 EMA über dem 50 EMA.
Leider öffnet die Order schon immer, wenn nur eine Bedingung erfüllt ist(10 EMA über 20 EMA) und nicht alle zusammen!
if(MAkurz>MAmittel>MAlang)
Frage, wo ist hier der Fehler?
Unten der bisherige Code (noch nicht ganz fertig)
//Globale Externe Variablen