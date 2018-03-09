Rekonfiguration des WebMoney-Accounts auf MQL5.com
MetaQuotes Software Corp.:Schön daß ihr das so rechtzeitig mitteilt !
Liebe Freunde,
wir möchten Ihnen mitteilen, dass wir unseren WebMoney-Account neu konfigurieren. Leider wird während dieser Zeit die Option, über dieses Zahlungssystem Geld abzuheben, deaktiviert sein. Die Arbeiten beginnen am 2. März und können mehrere Arbeitstage in Anspruch nehmen. Danach können Sie wieder Geld von Ihrem MQL5-Account auf Ihren WMZ-Wallet überweisen.
Wir veröffentlichen eine separate Nachricht, sobald die Konfiguration des WebMoney-Accounts abgeschlossen ist, und alles wieder funktioniert.
Liebe Freunde,
wir möchten Ihnen mitteilen, dass wir unseren WebMoney-Account neu konfigurieren. Leider wird während dieser Zeit die Option, über dieses Zahlungssystem Geld abzuheben, deaktiviert sein. Die Arbeiten beginnen am 2. März und können mehrere Arbeitstage in Anspruch nehmen. Danach können Sie wieder Geld von Ihrem MQL5-Account auf Ihren WMZ-Wallet überweisen.
Wir veröffentlichen eine separate Nachricht, sobald die Konfiguration des WebMoney-Accounts abgeschlossen ist, und alles wieder funktioniert.
Liebe Freunde,
wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Neukonfiguration von WebMoney nunmehr abgeschlossen ist. Über dieses Zahlungssystem können Sie jetzt wieder, wie in der Vergangenheit, Geld abheben.
Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
wir möchten Ihnen mitteilen, dass wir unseren WebMoney-Account neu konfigurieren. Leider wird während dieser Zeit die Option, über dieses Zahlungssystem Geld abzuheben, deaktiviert sein. Die Arbeiten beginnen am 2. März und können mehrere Arbeitstage in Anspruch nehmen. Danach können Sie wieder Geld von Ihrem MQL5-Account auf Ihren WMZ-Wallet überweisen.
Wir veröffentlichen eine separate Nachricht, sobald die Konfiguration des WebMoney-Accounts abgeschlossen ist, und alles wieder funktioniert.