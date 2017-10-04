Einstieg mql5
Ich gestehe zu meiner Schande, dass ich noch lange nicht alle Foren-Einträge gelesen habe...
Sicher gibt es hier viele passende/lesenswerte Einträge. Habe ich (noch) nicht gefunden...
C++ (genutzt in Linux) ist mir nicht völlig neu. Ich möchte aber einen Einstieg finden, der es mir ermöglicht Daten aus dem MT5 zu lesen und möglichst an ein (MT5-)externes Programm zu übergeben.
Ich möchte die Daten meiner offenen charts übertragen. Automatisches buy/sell ist noch in ferner Zukunft !
Meine Frage :
Wo finde ich eine komplette Dokumentation vom MT5 / MetaEditor ?
Ich bin für jede Antwort dankbar !
Willkommen Holger,
Hilfe ist mit F1 zu finden. Dort findest du alle Funktionen der Sprache und Software.
Wenn du C++ kannst ist MQL5 und bitte nutz nur MQL5 sehr leicht zu lernen. Ich habe das Gefühl das die Programmierer sich alle an QT orientieren.
Aber die richtige Hilfe ist in den Artikeln im Forum. Metaqoutes hat uns erhört (wir nerven die mit schönen Kommentaren, Antworten aber nie) und fängt an die Artikel zu verlinken .
So das man nicht ewig alle zusammen hängende Artikel suchen muss.
Viel Spaß hier ....Christian
Danke für Deine Antwort !
Ich benutzte fxDreema das ist wie ein Lego Baukasten für MQL4/5 Programmierung, man baut sich sein
System zusammen und bekommt danach den Quellcode als OPP(classes & methods) heraus.
Das tolle daran man hat ein guten Lerneffekt,
kann sein Stecksystem mit dem ausgegebenen
MQL4/5 Code(OOP) vergleichen.
Dies ist meine Meinung und Empfehlung, keine Schleichwerbung.
Diesen MQL4/5 Builder gibt es schon viele Jahre, hat ein tolle Community
ist nicht Kostenlos und auf englisch aber sehr Empfehlenswert.
Mit besten Grüßen
