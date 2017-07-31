Messung von Volatilität
iStdDev()
Rate of Chance (ROC)
Dieser hier,
ist eigenbau und funktioniert quasi wie eine Schiebelehre.
Option: letzte kerze darf über die linien hinausschießen, oder nicht.
Einstellbar auf Stunden, Minuten oder Kerzen.
Bei Interesse bitte eine PN
Grüße Otto
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Hallo,
welcher Indikator neben ATR misst noch die Volatilität einer vergangenen Periode?
Welcher ist der beste Indikator dafür?
Viele Grüße