Messung von Volatilität

welcher Indikator neben ATR misst noch die Volatilität einer vergangenen Periode?

Welcher ist der beste Indikator dafür?

iStdDev()

 
Rate of Chance (ROC)
 

Dieser hier,

ist eigenbau und funktioniert quasi wie eine Schiebelehre.

Option: letzte kerze darf über die linien hinausschießen, oder nicht.

Einstellbar auf Stunden, Minuten oder Kerzen.


Bei Interesse bitte eine PN

Grüße Otto

