Indikatoren: Der Ticks-Indikator Ticks - Seite 3
Es stellt sich heraus, dass der Indikator im Visualisierer des Strategie-Testers funktioniert!
Es ist sehr bequem zu bedienen, wie Sie Ticks innerhalb jeder Bar sehen können! Ich würde ihn als Zusatz (der in die Vorlage tester.tpl geschrieben werden muss) für den manuellen Handel im Tester empfehlen.
Im Visualisierer schalte ich jetzt die Anzeige der Balken für unnötig ab. Dann kann man die echten Ticks und Spreads noch besser sehen.
Ich habe den Indikator geladen, beim Kompilieren gibt es folgendes:
***
Gibt Fehler
build 2875 just2trade
Unerwartetes Token 'clrBlue' auf der rechten Seite von '::' Ticks.mq5 14 28
Unerwartetes Token 'clrRed' auf der rechten Seite von '::' Ticks.mq5 15 28
Unerwartetes Token 'clrYellow' auf der rechten Seite von '::' Ticks.mq5 16 31
Unerwartetes Token 'INT_MAX' auf der rechten Seite von '::' EventBase.mqh 134 35
Unerwartetes Token 'clrBlue' auf der rechten Seite von '::' ChartObjectTicks.mqh 13 73
Unerwartetes Token 'clrRed' auf der rechten Seite von '::' ChartObjectTicks.mqh 13 108
Unerwartetes Token 'clrYellow' auf der rechten Seite von '::' ChartObjectTicks.mqh 13 145
Unerwartetes Token 'TIME_SECONDS' auf der rechten Seite von ':::' Tick.mqh 28 51
Unerwartetes Token 'DBL_MIN' auf der rechten Seite von '::' Bar.mqh 74 20
unerwartetes Token'DBL_MAX' auf der rechten Seite von '::' Bar.mqh 92 20
Unerwartetes Token 'COPY_TICKS_INFO' auf der rechten Seite von '::' Bars.mqh 37 53
Unerwartetes Token 'DBL_MIN' auf der rechten Seite von '::' Bars.mqh 181 20
unerwartetes Token 'DBL_MAX' auf der rechten Seite von ':::' Bars.mqh 196 20
Unerwartetes Token 'DBL_MIN' auf der rechten Seite von '::' TicksPicture.mqh 112 21
Unerwartetes Token 'DBL_MAX' auf der rechten Seite von ':::' TicksPicture.mqh 113 20
Unerwartetes Token 'clrNONE' auf der rechten Seite von '::' ChartObjectTicks.mqh 14 87
Unerwartetes Token 'clrNONE' auf der rechten Seite von '::' ChartObjectTicks.mqh 15 87
Unerwartetes Token 'clrNONE' auf der rechten Seite von ':::' ChartObjectTicks.mqh 16 93
Fehler
Hallo, danke für den Tick-Indikator. Wäre es schwer zu codieren Blasen (oder Kreise) gezeichnet über die Linien für Verkauf und Kauf Tick Volumen(AMP Futures mt5 hat echte Volumen auf Ticks, Größe der Blase = Volumen, Farbe = Richtung), etwas ähnlich wie Bookmap Software. Dies würde fenomenal sein. Ich habe den Code aktualisiert, so dass es kompiliert und funktioniert richtig.