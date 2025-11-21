Indikatoren: Der Ticks-Indikator Ticks - Seite 3

Es stellt sich heraus, dass der Indikator im Visualisierer des Strategie-Testers funktioniert!



Es ist sehr bequem zu bedienen, wie Sie Ticks innerhalb jeder Bar sehen können! Ich würde ihn als Zusatz (der in die Vorlage tester.tpl geschrieben werden muss) für den manuellen Handel im Tester empfehlen.

 

Im Visualisierer schalte ich jetzt die Anzeige der Balken für unnötig ab. Dann kann man die echten Ticks und Spreads noch besser sehen.

 

Ich habe den Indikator geladen, beim Kompilieren gibt es folgendes:

***

 

Gibt Fehler

build 2875 just2trade

Unerwartetes Token 'clrBlue' auf der rechten Seite von '::' Ticks.mq5 14 28

Unerwartetes Token 'clrRed' auf der rechten Seite von '::' Ticks.mq5 15 28

Unerwartetes Token 'clrYellow' auf der rechten Seite von '::' Ticks.mq5 16 31

Unerwartetes Token 'INT_MAX' auf der rechten Seite von '::' EventBase.mqh 134 35

Unerwartetes Token 'clrBlue' auf der rechten Seite von '::' ChartObjectTicks.mqh 13 73

Unerwartetes Token 'clrRed' auf der rechten Seite von '::' ChartObjectTicks.mqh 13 108

Unerwartetes Token 'clrYellow' auf der rechten Seite von '::' ChartObjectTicks.mqh 13 145

Unerwartetes Token 'TIME_SECONDS' auf der rechten Seite von ':::' Tick.mqh 28 51

Unerwartetes Token 'DBL_MIN' auf der rechten Seite von '::' Bar.mqh 74 20

unerwartetes Token'DBL_MAX' auf der rechten Seite von '::' Bar.mqh 92 20

Unerwartetes Token 'COPY_TICKS_INFO' auf der rechten Seite von '::' Bars.mqh 37 53

Unerwartetes Token 'DBL_MIN' auf der rechten Seite von '::' Bars.mqh 181 20

unerwartetes Token 'DBL_MAX' auf der rechten Seite von ':::' Bars.mqh 196 20

Unerwartetes Token 'DBL_MIN' auf der rechten Seite von '::' TicksPicture.mqh 112 21

Unerwartetes Token 'DBL_MAX' auf der rechten Seite von ':::' TicksPicture.mqh 113 20

Unerwartetes Token 'clrNONE' auf der rechten Seite von '::' ChartObjectTicks.mqh 14 87

Unerwartetes Token 'clrNONE' auf der rechten Seite von '::' ChartObjectTicks.mqh 15 87

Unerwartetes Token 'clrNONE' auf der rechten Seite von ':::' ChartObjectTicks.mqh 16 93


 
Fehler

Ich bin leider nicht bereit, die KB zu aktualisieren. Ich kann nur EX5 auf Ihre PM senden.
 

Hallo, danke für den Tick-Indikator. Wäre es schwer zu codieren Blasen (oder Kreise) gezeichnet über die Linien für Verkauf und Kauf Tick Volumen(AMP Futures mt5 hat echte Volumen auf Ticks, Größe der Blase = Volumen, Farbe = Richtung), etwas ähnlich wie Bookmap Software. Dies würde fenomenal sein. Ich habe den Code aktualisiert, so dass es kompiliert und funktioniert richtig.

Bookmap mit Tick-Verkaufs- und Kaufvolumen
